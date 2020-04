24 abr 2020

Nos hemos identificado muchísimo con las impresiones que Paz Vega ha compartido en Instagram. De hecho, pensamos y experimentamos exactamente lo mismo cada vez que tenemos que slair de casa para hacer la compra. Se trata de un aspecto muy particular de la vivencia de este confinamiento por el coronavirus al que todos estamos haciendo frente. Aunque son muchos los factores que nos separan de los ricos y famosos, especialmente el tamaño de las casas, también es llamativo todo lo que nos une. Entre otras cosas, esta situación tan agobiante a la hora de salir de casa. Paz Vega se refiere concretamente al ritual de preparación para evitar el contagio cada vez que salimos a la calle. Es descorazonador.

Atención a la confesión que realiza Paz Vega: podríamos haberla escrito cualquiera de nosotras: "La odisea de ir al súper... Yo no sé a ustedes, pero a mi me genera bastante ansiedad todo el ritual antes, durante y la llegada casa, ufff... Pero es lo que toca, habrá que acostumbrarse, no queda otra", escribe la actriz. Y tras desear mucho ánimo a sus seguidoras, remata con una de esas anécdotas que retrata su sentido del humor y su despiste: "Creo que me he puesto la mascarilla al revés".





VER 8 FOTOS Cuarentena a distancia: parejas de famosos separadas por el coronavirus. De Antonio Banderas y Nicole Kimpel a Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau

La verdad es que produce bastante mal rollo cubrirse completamente la cara con la mascarilla, ponerse los guantes y estar todo el rato en tensión, atentas a si nos estamos acercando demasiado a otras personas en los pasillos del supermercado. A la vuelta, el reverso del ritual, también es latoso y deprimente: quitárselo todo con cuidado de no tocar nada, lavarse bien, airear o lavar toda la ropa, desinfectar la compra... Te entendemos perfectamente Paz. Ojalá no tengamos que acostumbrarnos a esta manera de comprar como parte de la nueva normalidad. Crucemos los dedos.