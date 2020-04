24 abr 2020

La cuarentena nos está dando algunas sorpresas, sobre todo a la hora de darnos cuenta de lo poco que nos separa de las famosas, más allá de sus impresionantes casas y su carrusel de looks a cual más apetecible. Gracias a Instagram y a su generosidada a la hora de compartir su vida advertimos que a todas nos da por los tratamientos caseros de belleza, no paramos de hornear bollos y galletas y coincidimos al preocuparnos por las canas, los flequillos largos y el fitness. Hemos encontrado una excepción: Shakira. La cantante colombiana nos ha dejado boquiabiertas con el hobby al que ha dedicado estas semanas de confinamiento: no nos la esperábamos para nada. La estrella de la última Súper Bowl se ha pasado la última quincena dedicada al estudio de una materia nada pop: la filosofía antigua. Sí: Platón, Heráclito y compañía. Qué talento.

Shakira en pijama en casa durante esta cuarentena, fotografiada por su hijo. pinit

Shakira no ha podido evitar celebrar en todas sus redes que ha logrado superar un curso de cuatro semanas impartido por la Universidad de Pennsilvania, en Estados Unidos, en su oferta online. De hecho, su aprovechamiento de esta formación en filosofía antigua ha quedado atestiguado por un título de que ha presumido en sus redes. Certifica que ahora lo sabe todo sobre Filosofía Antigua: Platón y sus predecesores. “Acabo de graduarme de un curso de Filosofía Antigua", ha escrito en su post. "Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la ‘diversión’ de estas cuatro semanas”. Qué diosa.

No es la primera vez que Shakira demuestra su interés por aprender, quizá porque su tempranísimo éxito la obligó a renunciar a la formación universitaria y aprovecha cada ocasión que tiene para sacarse la espinita de la formación. En 2007, la cantante se matriculó durante un semestre en la Universidad de California, donde nadie la identificó como la estrella que ya era. Lo contó dos años después en una entrevista en el diario británico "The Guardian", donde explicó que estudió Historia de la Civilización Occidental para desconectar despuésde la gira "Fijación Oral". Se hacía llamar Isabel: “Me ponía una gorra de béisbol y pantalones de deporte y me presentaba en el aula sin levantar sospechas”, confesó.