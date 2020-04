27 abr 2020

La nueva hornada de jóvenes talentos que arrasa en la industria es cada vez más potente. Lo hemos visto con actrices como Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie de televisión Stranger Things; la cantante Billie Eilish, o la modelo Kaia Gerber, hija de la top Cindy Crawford. Mientras la semana pasada veíamos como Eva Mendes declaraba su reticencia a mostrar a las dos hijas, menores de edad, que tiene con Ryan Gosling en las redes sociales hasta que ellas mismas tuvieran la madurez suficiente para darle su consentimiento, hay una nueva incorporación a la camada hollywoodiense. Se trata de Ever Gabo Anderson, la primogénita de la modelo y actriz Milla Jovovich, cuyo parecido físico resulta asombroso.

La pequeña de doce años no es ajena a los rodajes y las alfombras rojas, a donde ha acudido en numerosas ocasiones en compañía de su madre y su padre, el director de cine Paul W. S. Anderson. De hecho la primera vez que se puso frente a una cámara fue en 2016, bajo sus órdenes, para interpretar en la película Resident Evil: el capítulo final al personaje de Alice de niña, al que interpreta en versión adulta su propia madre. Así, todo quedaba en casa.

“Me gusta la sensación que tengo cuando estoy siendo otra persona. Crecer en los sets de mis padres y ver cómo se hacen las películas siempre me ha emocionado. Siempre me ha parecido genial que mis padres trabajen en un mundo de fantasía", declaraba Ever a la revista Flaunt, cuya portada del mes de abril acaba de protagonizar vestida con un diseño de alta costura de Viktor & Rolf. Este año la joven actriz ya puede presumir de haberse embarcado en dos superproducciones que darán mucho que hablar y que colocarán su nombre en la lista de las promesas cinematográficas a tener muy en cuenta.

La joven actriz con su madre, la modelo Milla Jovovich.

La primera película es Viuda Negra, la adaptación del cómic de Marvel sobre la superheroína a la que interpreta Scarlett Johansson y al que Ever dará vida en su infancia. Y la segunda es Peter Pan y Wendy, la historia inspirada en la novela de J.M. Barrie sobre el clásico personaje infantil y que supondrá el primer papel protagonista para la joven actriz.

Desde su cuenta de Instagram, que gestionan su padres con mano férrea, era la propia Jovovich la que se adelantaba a defender a su hija sobre cualquier crítica o acusación de haber obtenido los papeles beneficiándose de la posición privilegiada de sus padres. “Algunas personas son muy críticas y dicen que es más fácil para ella por ser hija de una actriz. Solo es más fácil porque nos tiene para guiarla y ha sido criada en escenarios de películas toda su vida. Las conexiones son importantes en esta industria y seguramente tiene una ventaja en ese sentido. Pero si Ever no fuera extremadamente talentosa por derecho propio, nadie la pondría en películas solo porque somos sus padres. En perspectiva, de 22 audiciones, ha obtenido 2 películas hasta ahora. No es tan fácil conseguir un papel”, explicaba.