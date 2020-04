27 abr 2020

No es casualidad que dos biografías no autorizadas sobre la figura de Melania Trump vean la luz en 2020. El año es clave en los Estados Unidos, pues Donald Trump se juega una segunda legislatura en las elecciones más decisivas de la historia reciente del país, con la crisis del coronavirus como el contexto inesperado que podría complicar una reelección que ya se tenía por segura en las filas republicanas. Pero, además, la figura de la primera dama sigue siendo una de las más inescrutables que han pasado por la Casa Blanca, sin apenas presencia mediática más que como acompañante de su marido y ajena a la intensa actividad benéfica y social que han desarrollado otras consortes. Su inmutabilidad ha dado lugar a todo tipo de teorías sobre su persona, aunque una de las más expresivas fue aquella campaña viral que pedía "liberar a Melania" ("Free Melania" o incluso "Save Melania"). Por algún motivo, el público interpretó su silencio como sometimiento. Y la convirtió en víctima.

Al contrario que su marido, Melania Trump sí ha querido fotografiarse con mascarilla para pedir el distanciamiento social a los estadounidenses, como estrategia básica para luchar contra el coronavirus. pinit

“No le importa nada lo que la gente piense de ella”, escribió Kate Bennet en "Free, Melania: The Unauthorized Biography", la biografía no autorizada que se pubñicó en enero. Bennet ha acompañado a la primera dama como periodista de la CNN y pudo desvelar algunos detalles sobre su vida personal, como que no comperte habitación con el presidente, y su personalidad, más fuerte de lo que parece. Además, reveló que no es romántica, que sí es ambiciosa (llegó a elucubrarse que había llegado a la Casa Blanca prácticamente obligada) y que tiene más poder sobre el presidente que cualquier otra persona en Washington. El retrato, más bien contenido, no satisfizo la curiosidad del público o, más bien, contrarió la percepción general sobre su figura. La nueva biografía que se prepara para junio puede tener un tono distinto.

Su autora, Mary Jordan, es periodista del Washington Post y ha ganado los más prestigiosos premios de periodismo estadounidenses, incluido un Pulitzer. Formó parte del equipo de perodistas que, en 2016, publicó "Trump Revealed: An American Journey of Ambition, Ego, Money, and Power", una descarnada biografía sobre el presidente. Ya se rumorea que tratará de derrumbar su imagen de "mujer florero" o incluso víctima de la ambición de su marido, explorando sus motivaciones políticas. La editorial ha avanzado el tono de "The Art of Her Deal" con estas claves: “Es la imagen de una mujer sabia, dura, ambiciosa, deliberada, y que apuesta a largo plazo. Con la ayuda de personas clave que hablan públicamente por primera vez, y documentos y grabaciones nunca antes vistos, ‘The Art of Her Deal’ presenta un retrato sorprendente de una inmigrante determinada y la vida que tuvo antes de conocer a Donald Trump".