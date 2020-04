28 abr 2020

Lo suyo son los bikinis, eso lo tenemos claro. De hecho, Emily Ratajkowski posee su propia firma de baño con los diseños más escuetos e imposibles que puedes encontrar en tiendas. En el terreno playa y sol pocas pueden hacerle sombra, quizá Kendall Jenner, otra amante de los bikinis mínimos. Sin embargo, su estilo 'off-duty' (fuera de servicio) no puede ser más anodino, casi siempre en los lugares comunes de la tendencia. No es nada raro: muchísimas modelos no dedican nada de tiempo a la moda en cuanto bajan de las pasarelas. Para las que además son famosas como Ratajkowski esta circunstancia puede ser letal para la reputación fashionista, pues los fotógrafos capturan cada look con el que salen a la calle y su estilo personal queda el descubierto.

Las famosas que no tienen sentido de la moda o tiempo para ejercitarlo suelen recurrir a una solución sensata: contratar los servicios de una estilista profesional que solucione el armario cada temporada. Emily Ratajkowski podría haber optado por esta vía, pero se ha ahorrado un dinerito con una estratagema de lo más inteligente y práctica: ha copiado, podríamos decir que directamente fusilado, a Victoria Beckham, probablemente la mujer con más estilo del Reino Unido. La coincidencia de looks es asombrosa: son clonaciones en toda regla.





La admiración de la modelo por la diseñadora británica es tan intensa, que nadie sabe a ciencia cierta si estamos ante un claro ejemplo de robo de estilo o si es un caso de homenaje fan. Incluso podría tratarse de una serie de sorprendentes casualidades propiciada por el revival de la tendencia de hace dos décadas. Lo único cierto es que Emily Ratajkowski agradece que la comparen con Victoria Beckham, como prueba su reacción en Instagram ante la increíble coincidencia del look que llevó al último Festival de Toronto, con el outfit que Beckham lució en 2001 en los NRJ Music Awards en Cannes.

Sea casualidad, obra milagrosa del revival de las tendencias o robo consciente, Emily Ratajkowski ha sido de lo más inteligente: la complexión de la modelo es muy similar al de Victoria Beckham, con lo que todo lo que le quede bien a la una le sentará de fábula a la otra. Además, la elegancia práctica de la ex Spice Girl está fuera de toda duda y suele recurrir a diseños minimalistas y con un toque clásico que son fáciles de replicar en tiendas. La verdad: esto de encontrar una gemela de estilo a la que copiarle las ideas de estilismo no es tan mala idea.