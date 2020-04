28 abr 2020

Compartir en google plus

Los rumores sobre la mala salud de Kim Jong-Un, el líder supremo de Corea del Norte, no cesan. Algunos medios de comunicación han informado, incluso, de que el dirigente de 37 años podría haber muerto tras una operación quirúrgica de corazón. Sin embargo, es difícil saber qué ocurre realmente dentro de un país cerrado al mundo desde hace más de 70 años. En medio de toda esta información a medias, los focos se han posado sobre la hermana del líder, Kim Yo-Jong, de 32 años. Algunos creen que la "princesa del norte" puede ser la sucesora del régimen. Pero, ¿quién es realmente Kim Yo-Jong? ¿Y qué posibilidades tiene de subir al poder?

Como ocurre con cualquier asunto relacionado con Corea del Norte, todo lo que rodea a Yo-Jong es pura especulación. Se sabe que es la menor de los cinco hijos de Kim Jong-Il, el anterior líder de Corea del Norte, y se cree que nació en 1987. Al parecer, está casada con Choe Song, hijo de un alto funcionario del Partido de los Trabajadores de Corea, la única formación política del país asiático y columna vertebral del régimen, y podría tener hijos. En 2015 se rumoreaba que estaba embarazada.

También parece ser una de las personas más cercanas al líder norcoreano. De hecho, es la responsable de la imagen pública de su hermano, ya que dirige el Departamento de Propaganda y Agitación del Partido. Yo-Jong suele acompañar al mandatario en sus viajes al extranjero y en los últimos años ha ido ganando peso político en Corea del Norte, llegando a eclipsar a la misteriosa primera dama del país. El 11 de abril fue nombrada miembro suplente del Politburó, el núcleo duro del Partido.

Una jaula de oro

La cercanía de Kim Yo-Jong con su hermano viene desde la infancia. Entre 1996 y 2000, los dos estudiaron en un internado en Berna (Suiza), donde adquirieron una educación exquisita. Yo-Jong habla inglés, francés y alemán. El blog North Korea Leadership Watch ofrece jugosa información sobre esta etapa de su vida. Al parecer, los hermanos vivían juntos en la misma casa, con personal de servicio y rodeados de guardaespaldas. Para amenizar la “solitaria” estancia de los jóvenes en Suiza, Kim Jong Il, anterior líder del país y padre de ambos, fallecido en 2011, les organizaba visitas especiales. Entre ellas, la de Pochonbo Electronic Ensemble, una orquesta muy conocida en Corea del Norte. Al parecer, también pasaron por allí en alguna ocasión los 'gippeumjo' o "grupos de placer", formados por mujeres cuyo cometido es proporcionar entretenimiento a los altos cargos del régimen.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, junto a su hermana, Kim Yo-Jong, en una vista a Corea del Sur en 2018. pinit

Si bien escasas, las apariciones públicas de Kim Yo-Jong, siempre vestida con la sobriedad norcoreana, han aumentado en los últimos años. En 2018, la mujer generó muchísima expectación tras ser enviada como representante del régimen a los Juegos Olímpicos de invierno, celebrados en Corea del Sur. En 2019, fue muy comentado un vídeo en el que Yo-Jong acercaba un cenicero a su hermano mientras este fumaba en una estación de tren en China. El fin de este gesto, al parecer, era no dejar restos con muestras de ADN del líder de Corea del Norte. Las imágenes se filmaron mientras el dirigente viajaba en su tren particular hacia Vietnam, donde se produjo el histórico encuentro entre Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se rumorea que el líder norcoreano tiene un primogénito varón, pero, con menos de diez años, aún sería muy pequeño para llevar sobre sus hombros el peso del régimen. De ahí que muchos vean en Kim Yo-Jong la posible sucesora de una dinastía en la que sus miembros son tratados como dioses. Aunque hay dos “peros”. El primero, que el país asiático es básicamente un estado patriarcal y son pocas las mujeres que han llegado a cargos poderosos. El, segundo, que la sangre, allí, no protege de nada. Kim Jong-nam, el medio hermano mayor del actual líder norcoreano, fue asesinado en 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia) por envenenamiento. Al parecer, el hecho estuvo orquestado por los servicios secretos de Corea del Norte porque era un confidente de la CIA. Mientras, el otro hermano varón del líder, Kim Jong-chul, aficionado a la guitarra, no era precisamente el orgullo de su padre, que lo consideraba demasiado afeminado. Y no hay que olvidar que en 2013, Kim Jong-Un ordenó ejecutar a su propio tío por corrupción, consumo de drogas y conductas depravadas. Pocos ases, pues, le quedan en la manga al régimen norcoreano.