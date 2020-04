29 abr 2020

Hace exactamente 40 años que Dolly Parton (Tennessee, 1946) publicó "9 to 5", una de sus canciones más populares, con una nominación al Oscar como tema original de "Cómo eliminar a su jefe" (1980). Se trata de una comedia icónica por muchos motivos, pero especialmente por retratar a la perfección el ambiente machista y sexista de las oficinas de la época, un espacio tóxico en el que las secretarias (interpretadas por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin) era explotadas en todos los sentidos. El guión era de obra de Patricia Resnick, colaboradora de Robert Altman, que quiso escribir algo más ligero pero radical tras sus proyectos con el director. Fue revolucionaria y la canción de Parton se convirtió en uno himno reivindicativo para las mujeres que luchaban por mejores sueldos y jornadas de ocho horas (de ahí el título de la canción).

No es esta la única razón que trae de nuevo a la actualidad a Dolly Parton, la cantante de country más popular fuera y dentro de su país y un icono del estilo desmesurado y tierno del country. Si sus canciones son leyenda, no lo son menos sus pelucas y extensiones ni tampoco su generosidad: lidera múltiples proyectos benéficos y ha donado un millón de dólares para paliar la crisis del coronavirus. Lo que la convierte hoy en personaje viral es el descubrimiento de un tuitero, que ha revelado que ella fue una de las tres mujeres que hicieron posible la serie de culto "Buffy la cazavampiros" (1997-2003), uno de los primeros proyectos de Joss Whedon ("Los vengadores", 2012 y 2015), protagonizado por Sarah Michelle Gellar. Su nombre no aparece en los títulos de créditos, pero fue una de las productoras que financieron el proyecto, que ahora podría volver a la televisión con un 'reboot' siglo XXI.

Otro descubrimiento reciente que no nos ha pillado por sorpresa: Doly Parton es la madrina de Miley Cyrus, probablemente su fan número uno y versionadora reincidente de sus canciones, especialmente de "Joline" (1973). La canción no ganó el Grammy cuando se editó, pero sí 43 años después, gracias a una nueva versión de Pentatonix. Es ya un clásico global y todo un reto para cualquier cantante que empieza. La prueba es que ya forma parte del repertorio de examen de las aspirantes a estrellas de "Operación triunfo".

Aunque en el universo fan de los "triunfitos" la canción "Joline" se atribuye más a Miley Cyrus que a Dolly Parton, lo cierto es que acertaron a convertirla en trending topic para viralizar la versión que va a interpretar, desde su casa, la gallega Eva Barreiro. Un precioso homenaje para su autora, cantante, actriz y benefactora cuya alargada y benéfica sombra no deja de proyectarse sobre la cultura pop actual.