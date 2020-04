29 abr 2020

"Gigi Hadid está embarazada y tanto ella como Zayn están tan enamorados... Gigi siempre quiso formar una familia con Zayn". Estas declaraciones recogidas por 'US Weekly' y puestas en boca de alguien muy cercano a la pareja, son con las que se confirma que viene un bebé en camino para ellos.

La mencionada publicación es la misma que hace meses confirmó la tercera parte del romance entre la modelo y el cantante, sobre los que hace unos días se hablaba de que estaban pasando el confinamiento juntos para tratar salvar la relación y, ahora, sabemos por qué tomaron esa decisión.

Sí, esta nueva oportunidad que decidieron darse en enero, ha fructificado en la idea de formar su propia familia. Precipitado o no, es un hecho. Y lo cierto es que, antes de retomar su historia de amor, trabajaron durante tres meses en sentar unas bases sólidas de lo que querían y no para poder emprender ese camino de la mano.

Gigi y el ex de One direction empezaron a salir por primera vez en 2015 y lo dejaron tres años después. Unos meses más tarde, hacían un nuevo intento, pero a comienzos de 2019 ella consideró que no era un amor maduro y le pidió tiempo y espacio. A finales de ese mismo año, comenzaron a quedar para hablar, reflexionar y ver si era posible abordar un tercer intento.

Parece que sí. Que a la tercera, fue la vencida. Y con bebé en camino, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de alguno de los dos grandes protagonistas de la que se ha convertido en una de las noticias bomba de esta cuarentena.