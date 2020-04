30 abr 2020

Aunque poseen una belleza extraordinaria y un talento fuera de dudas, cuando se trata de la familia son como todos los demás: sufren discusiones, desavenencias y hasta viven tragedias. Los famosos suelen encerrar estas historias tristes bajo siete llaves, pero a veces salen a relucir en entrevistas y memorias en las que se explayan sobre su situación personal. Es el caso de Jennifer Aniston, quien ha relatado en varias entrevistas su dificilísima relación con su madre, Nancy Down, quien falleció en 2016. A lo largo de su madurez, la protagonista de "Friends" pasó largas épocas sin tener ningún tipo de contacto con su progenitora. La razón de su distanciamiento, en la versión de Aniston, tenía que ver con la actitud de su madre, modelo y actriz y súper crítica con su hija. "No salí la niña modelo que ella esperaba y fue algo que realmente me impactó", confesó en alguna ocasión. "Era modelo, hermosa, impresionante. Yo nunca lo fui", reveló. Cuando Nancy Down publicó un libro de memorias en el que aireó muchas intimidades de su hija, la relación se rompió por completo.

Brad Pitt vivió una situación bastante complicada con su madre, Jane Etta Pitt. pinit

Brad Pitt tiene en su curriculum sentimental mujeres con una personalidad potentísima, pero ninguna llega al extraordinario carácter de su madre, Jane Etta Pitt. En los últimos meses ha mostrado en público su oposición y críticas a Angelina Jolie, a la que señala como la causante del alcoholismo y la infelicidad de su hijo, y hasta la tilda de "manipuladora". Este enfrentamiento a tres viene de lejos y vivió su punto álgido en 2012, cuando la matriarca Pitt publicó una carta en la que revelaba sus inclinaciones políticas, en las antípodas de las de su hijo: como republicana estricta, no aproueba por supuesto el aborto ni tampoco el matrimonio de personas del mismo sexo. Por este motivo, la pareja Pitt-Jolie no se casó hasta que se aprobó el matrimonio homosexual en Estados Unidos.

Charlize Theron vivió junto a su madre un episodio muy trágico en su adolescencia. pinit

En 2004, Charlize Theron y su madre hablaron por primera vez en público de una tragedia que ha marcado sus vidas para siempre. En 1991, cuando Theron era aún adolescente (15 años), su madre, Gerda Maritz, se vio obligada a disparar a su padre, Charles Theron, para salvaguardar su vida y la de su hija. Theron era un alcohólico y un maltratador. Mientras se desarrollaban las investigaciones policiales, la madre de Charlize pasó algún tiempo en la cárcel, pero finalmente no tuvo que cumplir condena. Al recordar aquella noche, la actriz reveló que no habían salido heridas de milagro. "Mi padre estaba tan borracho, que casi no podía caminar. Entró en casa con una pistola en la mano y mi madre y yo nos escondimos en una habitación. Empezó a empujar la puerta pero lo contuvimos. Entonces, dio un paso atrás y disparó tres veces. No nos dio de milagro", confesó.