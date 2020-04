30 abr 2020

La cantidad de días que llevamos ya encerrados está empezando a pasar factura en algunas relaciones. Los roces de la convivencia se han acentuado en medio de un confinamiento que se ha hecho más largo de lo que se preveía en un principio. Sin embargo, hay quienes han sacado una lectura positiva a todo ese tiempo juntos. Un ejemplo de ello son Will Smith y su mujer, Jada Pinkett, a los que la cuarentena parece haberles resultado como un regalo para afianzar los lazos conyugales.

Ha sido quien ha reconocido que estas semanas les han servido para conocerse mejor y que saldrán de esta situación reforzados no solo como marido y mujer, sino como amigos. Ojo, porque no estamos hablando de una relación que vive los primeros pasos, sino de un matrimonio (que ha atravesado por crisis que ninguno ha negado) que está a punto de cumplir las bodas de plata.

Era este miércoles cuando se convertía en la invitada del episodio de Facebook Live organizado por su hija Willow de 'Red Table Talk' y realizaba esas confesiones después de más de un mes de aislamiento: "Debo ser honesta. Creo que una de las cosas de las que me he dado cuenta es de que no conozco a Will en absoluto".

"Siento que llegas a una capa de la persona, tienes la vida llena y creas historias en tu cabeza. Y te aferras a estas historias, y esa es tu idea de quien es tu pareja, pero, en realidad, esa no es quién es tu pareja", reflexiona Jada, que asegura que está trabando una amistad con Smith tras 23 años de matrimonio.

Una sentencia tras la que explica que está trabajando en deshacer todas esas historias que su cabeza había moldeado sobre quién es el hombre con el que convive, para poder trazar un dibujo de quién es realmente el padre de sus hijos. "Solo podemos llegar a saber quiénes son nuestros seres queridos más allá de lo que hemos percibido a lo largo del tiempo", se pone profunda en esa conversación íntima con su propia hija.

Y da un paso más allá al hablar de que ambos han sufrido "traiciones del corazón", por lo que están construyendo una nueva forma de relacionarse, en la que también el actor está trabajando duramente: "Will y yo estamos en un proceso en el que él se está tomando un tiempo para aprender a amarse a sí mismo. Yo ya lo hice, para amarme y a mí y a nosotros como pareja, y estamos en el caino de a construir una amistad".

No todo lo que vamos a sacar de la pandemia, que va a tener consecuencias también sobre la salud mental, como han indicado varios expertos, van a ser conclusiones negativas. Y estamos seguras de que hay decenas de parejas que se encuentran en ese mismo punto que Jada ha considerado oportuno que tenía que airear.