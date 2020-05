5 may 2020

Se alejaron para tomar aire y que esa distancia les permitiera reflexionar y considerar si era o no pertinente una segunda oportunidad. Ciertos comportamientos habían hecho mella en una relación que, hoy, se ha convertido en matrimonio. Sí, la felicidad que Justin y Hailey Bieber muestran ahora, pasó por una larga travesía en el desierto, y han sido capaces de reflexionar sobre ello públicamente.

La pareja ha ofrecido el primer capítulo de una serie de 12 que mostrarán a través de Facebook y en los que, realizando paseos por los alrededores de su hogar de Toronto, dejarán al aire sus sentimientos para que los espectadores les conozcan más, pero, sobre todo, entiendan los entresijos de esa relación que no siempre fue sencilla, a pesar de la purpurina que rodea las imágenes que nos enseñan en las redes sociales.

En esta entrega, el tema central ha sido cómo pasaron cada uno de ellos esos meses en los que estuvieron separados tras la ruptura. Dando una vuelta en un bote, Hailey reconoce ese periodo como uno lleno de "dolor" y en el que su único objetivo era enfocarse en pro de su bienestar. Unas palabras llenas de sinceridad tras las que se dirige directamente a quien hoy es su marido.

"Creo que una cosa que es realmente importante es que, desde el momento en que tú y yo terminamos y que no lo hicimos en buenos términos, esencialmente estaba sola. No solo me lancé a una relación, me lancé a otra cosa totalmente diferente para intentar para... distraerme y olvidar", manifiesta dejando ver al público que recuerda el dolor del pasado trayéndolo a esta conversación del presente.

Hailey hace ciertas apreciaciones, como que no buscó a nadie que ocupara el lugar de Justin, sino un pasatiempo que ayudara a cicatrizar las heridas que se habían abierto por el desamor. "Me permití sentir las emociones que estaba sintiendo. Era como estar afligida. Sientes que pierdes alguien a quien realmente amas y te importa ", dejaba claro, añadiendo: "Solo recuerdo que me preocupé tanto por ti que pensé: 'Ni siquiera me importa si él está en mi vida, de una manera romántica. Solo me preocupo por él tanto que quiero que estemos el uno en la vida del otro, y eso está bien'".

La conclusión ahora es que, aquel paso atrás, fue algo acertado para poder terminar casándose como hicieron en septiembre de 2018: "Cuando miro hacia atrás, pienso que tomarnos un tiempo separado fue lo mejor. Tuvimos tiempo para hacer nuestras cosas. Sentí que encontré mi equilibrio en mi carrera sola, también como adulta. Trabajé mucho sola antes de reunirnos".

Pero, ¿qué tenía que decir al respecto Justin después de escuchar a su mujer? El cantante canadiense hace una reflexión sobre la importancia de que hayan sido capaces de perdonarse para permitirse un reseteo en la relación: "También ha habido mucho perdón, que era lo que necesitabas tener hacia mí. Y viceversa. Ambos cometimos errores y creo que, cuando comprendimos cuánto nos perdonó Dios pare llenarnos de gracia, nos dio la capacidad de ofrecernos lo mismo entre nosotros".

Una conclusión en términos espirituales que es el mejor de los resúmenes de cuál es el ingrediente esencial cuando dos personas que se han hecho daño quieren intentar, de nuevo, caminar juntos por la misma senda de la vida.