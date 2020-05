6 may 2020

La Gala del METno ha podido celebrarse por los motivos ya sabidos, pero las 'celebrities' han querido tener presente una de las grandes citas sobre la alfombra roja mostrando qué se habrían puesto esa noche tan especial o cómo fueron citas anteriores. Y hay una anécdota recordada que ha generado una auténtica guerra.

La exdirectora creativa digital de la revista 'Vogue', Sally Singer, recordaba este lunes en la mencionada publicación una historia relativa a la edición de 2007 con Jessica Simpson y su exnovio, John Mayer. "En la cena fue de repente como: 'Guau, espera, los pechos de Jessica Simpson están frente a mí en la mesa, como puestos sobre una bandeja, y los estoy viendo. Y John Mayer puso sus manos sobre ellos durante la cena. Él como que bajó y solo recuerdo que pensaba: 'Oh, las 'celebrities', se sienten libres de jugar aquí'", se puede leer en el texto de Sally.

La respuesta por parte de Jessica no se ha hecho esperar, que ha usado su cuenta de Instagram para darle réplica. "Me siento un poco como Jayne Mansfield después de leer esta (¡inexacta!) historia de la Gala Met donde Sally Singer me avergüenza por mi cuerpo", comienza escribiendo al lado de una imagen en la que Sofia Loren mira los pechos de la menciona Jayne y adjuntando el link de ese artículo que ha causado que explote.

"Con toda seriedad, he soportado los comentarios sobre mi propio cuerpo e interiorizado las opiniones del mundo al respecto delmismo durante toda mi vida adulta. Leer este artículo tan esperado sobre el evento de moda más elegante que existe y ser avergonzada por otra mujer por tener pechos en pleno 2020, es nauseabundo", remata Simpson.