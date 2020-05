6 may 2020

El primer lunes de mayo está marcado irremediablemente en el calendario de cualquier entendido en moda como el más importante del año. La inauguración de la exposición que organiza el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York se celebra con una fiesta en la que la etiqueta estilística suele venir marcada por el tema de la exhibición. Ya sea la artesanía frente a la tecnología, la modelo como musa, China, el catolicismo, el punk o el camp. No importa cómo de arriesgado o conceptual sea el tema, los vestidos siempre superan las expectativas de la imaginación. Si es que eso es posible.

Lamentablemente este año la fiesta ha sido cancelada por la crisis sanitaria que nos ha obligado a todos a permanecer en casa y respetar la distancia de seguridad. Adiós a los looks de Rihanna, Lady Gaga, las Kardashian o Beyoncé en los que no reparaban en ingenio y desplegaban todos los artificios que la industria ponía a su disposición. Al menos hasta mayo de 2021.

Rihanna en la gala de 2015 con el vestido de la diseñadora Guo Pei que probablemente más memes haya provocado en la historia de la fiesta.

Aunque el anuncio de la cancelación de la gala se hizo hace más de seis semanas, el tema de la exposición ya se conocía desde hacía meses, y aunque el pasado lunes no se desenrolló ninguna alfombra roja en la acera de la Quinta Avenida frente a la fachada del museo, algunas famosas no han querido que sus looks quedaran para siempre en el baúl de lo que nunca fue.

Katy Perry en 2019 con un vestido inspirado en un candelabro creado por Jeremy Scott Scott para Moschino

Para Katy Perry, por ejemplo, este evento se trata de una ocasión más de las que la vida le ofrece en las que poner de manifiesto su vocación confesa de show woman. Si el año pasado no contenta con disfrazarse de candelabro (porque a eso no se le puede llamar de otra manera), dejó para la fiesta posterior un vestido en forma de hamburguesa, pepinillos y lechuga incluidos, esta vez que además acaba de dar a conocer que espera un hijo con su novio el actor Orlando Bloom, aprovechó su cuenta de Instagram para desvelar su elección frustrada. Nada menos que un corpiño diseñado por Jean Paul Gaultier y que popularizó Madonna en los 90 pero que llevaba en esta ocasión una pieza que cubría su incipiente tripa de embarazada. “Lo que hubiera sido”, escribía la cantante junto a la foto.

Desde el baño de su apartamento de Nueva York, la actriz Julia Roberts se puso un impresionante vestido de tul en cascada blanco y negro para dejar constancia de que habría podido ser una de las más elegantes de la noche. “Esta soy yo… no yendo al Baile del Met esta noche”, bromeaba.

Para añadirle un toque de humor, Amanda Seyfried salió a recorrer el jardín de su finca con un vestido estampado de flores e inspiración victoriana con el que parecía rendir homenaje a la Casa de la pradera, y acabó entrando en el gallinero para llevar en brazo a la que hubiera sido su invitada de la noche, según aseguraba ella misma.