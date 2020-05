6 may 2020

Los treinta y cuatro años que Naomi Campbell lleva trabajando en la industria de la moda le han dado para mucho. Ella formó parte del fenómeno de las supermodelos de los 90, un grupo en el que desfiló codo a codo con mujeres de la talla de Elle McPherson, Linda Evangelista, Claudia Schiffer o Cindy Crawford, que hoy todavía sigue en activo regalándonos momentos como el homenaje que le hizo a Michael Jordan a través de sus redes sociales el pasado fin de semana.

Pero aparte de momentos gloriosos personales y profesionales, Campbell también ha vivido de cerca crisis en el sector como el que provocaron los ataques terroristas del 11 de septiembre, la recesión económica de 2008 o la actual epidemia mundial del Covid-19 que la ha obligado a confinarse en su apartamento de Nueva York. Con esta situación, la modelo nos ha vuelto a demostrar una vez más que no hay nada que pueda con ella, que de las malas rachas también se sale.

A través de su canal de youtube, convertido en un fenómeno digital en estos días, se ha confirmado como una estrella mediática, con videotutoriales de maquillaje, entrenamientos deportivos, entrevistas a personajes del mundo de la moda, con los que ha puesto de relevancia su faceta como mujer, modelo o activista. Puede que el más viral de todos fuera en el que contaba cómo de escrupuloso era el proceso de limpieza y desinfección al que sometía la cabina del avión en el que volaba y que hoy la ha convertido en un ejemplo a seguir dada la situación de alerta máxima frente a la contaminación vírica.

Pero eso no es lo único por lo que está dando qué hablar estos días. En una entrevista que acaba de conceder, la modelo se ha sincerado sobre sus curiosos hábitos alimenticios. Y es que reconoce que solo come una vez al día. Así es. La única ingesta de comida sólida la hace en el almuerzo y solo se concede algún capricho dulce los domingos. Vamos, lo que se conoce como ayuno intermitente de toda la vida. “Como cuando me apetece y nunca paso hambre, sinceramente”, asegura. “Si algún día solo quiero beber zumos, lo hago. Depende de cómo me sienta”. Lo que si ha reconocido es que hace años que no consume ni gluten ni lácteos.

Mientras permanece encerrada, Campbell también ha reflexionado sobre su estilo de vida y ha decidido “simplificarlo” cuando la pandemia termine. “Hay muchas cosas que no volveré a hacer como antes. Voy a buscar la sencillez y lo fácil. Nada será igual cuando salgamos otra vez a la calle y a la vida cotidiana, y no me refiero solo en cuestiones de higiene. La Madre Naturaleza necesitaba que le diéramos un descanso y creo que nuestros excesos nos han pasado factura. Era demasiado”, confesaba.