8 may 2020

Si algo ha demostrado la pandemia es que, por muy famosos, talentoso o brillante que uno sea, ataca por igual a todo el mundo. No solo nos referimos a los contagios por coronavirus, sino a otro tipo de reacciones a las que hemos tenido que hacer frente en nuestro cuerpo como consecuencia de este aislamiento. Y en nuestra cabeza. John Galliano se ha sincerado en una conversación, vía Zoom, precisamente sobre este extremo.

El director creativo de Maison Martin Margiela se ha sincerado sobre todos los miedos a los que ha tenido que enfrentarse en estos dos meses y cómo su paso por rehabilitación le ha servido para mantenerse psicológicamente firme en los momentos de zozobra emocional. Porque reconocía que la situación le había sobrepasado y provocado ataques de pánico: o lo que es lo mismo, la ansiedad había llegado a un extremo incontrolable.

Tuve la suerte de aprender mucho durante mi recuperación"

Fue después de estas crisis cuando recurrió a ese recuerdo al que agarrarse para sacar la cabeza a flote. "Había decidido que tenía que aceptar la realidad tal como se nos presenta hoy, con la esperanza de que, tal vez, lo que ha venido podría ser más beneficioso de lo que esperaba en un primer momento. Eso me ayudó a cambiar mi perspectiva", explicaba en esa charla con Anna Wintour dentro de una serie de conversaciones emprendidas por la edición estadounidense de 'Vogue' con diferentes personalidades.

"Asumir todos estos pequeños desafíos en separándolos en pequeñas parcelas, me ha ayudado a disipar esa sensación de estar abrumado", continuaba antes de reconocer que fue el periodo que pasó en rehabilitación lo que le ha dado la clave para salir de ese bache: "No es la primera vez que tengo que aislarme. Tuve la suerte de aprender mucho durante mi recuperación, como saben, y eso me ha ayudado en esta situación".