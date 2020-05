11 may 2020

Una semana después de que viviéramos en España el Día de la Madre, se ha hecho lo propio en Estados Unidos y en muchos países de América Latina. Y de igual modo que rastreamos Instagram para ver esos detalles que nuestros famosos habían tenido para celebrarlo (y que puedes recordar aquí) con sus 'followers', hemos echado un vistazo a los perfiles de las 'celebrities' del otro lado del charco para ver cómo lo han festejado.

Una de las que lo celebraba por primera vez siéndolo, era Cameron Diaz. Y si bien en su cuenta de Instagram no hay ni rastro de alusión a este día, su marido, Benji Madden, sí quería reconocer su papel como mujer y como madre de esa niña que llegaba, gracias a la gestación subrogada, el pasado mes de enero. "Es un día especial para nosotros este año, siempre agradecido a mi esposa por hacerme padre y por cuidarnos tan bien todos los días. La mejor mamá y esposa y amiga", se puede leer al lado de un dibujo con unas flores y un tigre asomando por una esquina.

La modelo Alessandra Ambrosio no necesitaba muchas palabras para poner en valor el trabajo que su madre ha hecho. Esta ofrecía un carrusel de imágenes de diferentes momentos de la vida de su madre, a modo de homenaje ante los más de tres millones de 'followers' que tiene.

Algo similar, pero covirtiéndose en coportagonista de todas las fotos, hacía Hailey Bieber (o Baldwin, para quienes aún la recuerden por su apellido de soltera). Unas instantáneas rescatadas de su álbum familiar que sacan a la luz cómo era en su más tierna infancia la modelo y esposa de Justin Bieber.

También tiraba de material inédito del pasado Kendall Jenner. Para quienes jamás se imaginaran a su madre y matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, dándole a la raqueta de tenis luciendo espectacular en bikini, he aquí el vídeo.

Otro que está más que orgulloso de la madre que le ha covertido en el hombre que hoy es, es Justin TImberlake. "¡Feliz día de la madre a mi superheroína! ¡Soy muy afortunado de tenerte como una fuerza que me guía en este loco viaje! Me has enseñado mucho y siempre apreciaré cada lección. Además, aún haces la mejor tostada de azúcar con canela del planeta. Te quiero, mamá", escribía al lado.

Esto no era todo, porque para él hay otra mujer y madre a la misma altura: su mujer. A Jessica Biel también le dedicaba unas bonitas palabras: "Mi amor... Sigues asombrándome todos los días. Esta familia trabaja por tu amor y alma. Eres un sueño con el que compartir todo esto. ¡Tus muchachos te aman! Feliz día de la madre".

Aunque para tiernas, las fotos en blanco y negro que mostraba Ricky Martin de su madre ejerciendo de abuela y escribiendo al lado: "Qué suerte tenemos de estar cerca de ti mamá. Te amamos tanto".

Y Hugh Jackman aprovechaba para, además de valorar a la mujer que tiene a su lado, desvelar que su madre le hizo uno de los mejores regalos de su vida hace años: un libro con sus recetas favoritas. En un día como el de ayer, se marcaba un risotto de espinacas siguiendo los pasos de su madre.