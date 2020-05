11 may 2020

Hace ya dos años que el príncipe Harry y Meghan Markle se dieron el sí quiero en la capilla de St. George del castillo de Windsor, pero su boda sigue dando qué decir y qué pensar a periodistas, 'insiders' y seguidores de los 'royals'. Lo cierto es que la sociedad británica no parece haberse recuperado del todo de la huida americana de los duques de Sussex, por fin instalados felizmente en una mansión de 18 millones de dólares en Bevely Hills (Los Ángeles). Y aún los van a echar más de menos, porque la pareja ha decidido dejar de colaborar con los populares periódicos tabloides a través de los cuales gran parte de la ciudadanía sigue la actualidad de la familia real. Además, ahora que ni Meghan ni Harry van a ceder fotografías no dar declaraciones a esta prensa, son otros personajes los que ofrecen su versión de los acontecimientos. Y a veces no son precisamente sensatas.

Esta semana hemos sabido que Simone Simons, una adivina británica que tuvo una estrecha relación con la princesa Diana (esta era muy aficionada a la futurología y el mundo de los espíritus), ha saltado a las primeras paginas de los tabloides revelando que Lady Di se le aperece en su casa. De hecho, desvela que ha escrito una carta al príncipe Guillermo en el que le ruega que salve a su hermano Harry de una separación familiar que puede ser funesta. Efectivamente: los mensajes desde el más allá de Diana Spencer han aparecido en portada. Junto a la crisis del coronavirus.

El caso de Paul Burrell, el mayordomo de confianza de la princesa Diana durante diez años (hasta su muerte en 1997), no tiene nada que ver con el oportunismo de Simmons. En su caso, las revelaciones tienen una apariencia veraz basada en sus propias vivencias y en su estrecha relacón con Lady Di. De hecho, este mes compartió una carta manuscrita de la madre de los príncipes Harry y Guillermo, fechada en 1996, solo un año antes de su muerte. En ella expresaba el deseo de que sus hjos pudieran mantener una buena relación en el futuro, algo que obviamente no están consiguiendo por el momento.

Coincidiendo con la publicación de dicha carta, la revista "Closer" logró entrevistar a Burrell, y entre otras cosas el mayordomo desveló una teoría sobre el flechazo entre Meghan y Harry que nos parece de lo más plausible. De hecho tiene muchísima lógica. Según este 'insider', lo que atrajo al príncipe de la actriz fue, precisamente, lo mucho que se parecía a su madre, la princesa Diana. "Harry se casó con Meghan porque se parece a Diana", confirmó el mayordomo. "Ambas son mujeres que defienden sus valores y no son nada pusilánimes", explicó.

Lo cierto es que las dos poseen en común cierta naturalidad y carisma, además de estar muy enfocadas a la ayuda humanitaria y las labores sociales. De hecho, Paul Burrell, el mayordomo de la princesa Diana, cree que esta hubiera tenido problemas con la duquesa de Sussex por la similitud de sus caracteres. "Imagino que dos mujeres fuertes e independientes con opiniones diferentes sobre las cosas habrían chocado. Las dos querrían hacer las cosas a su modo", aventura. en la entrevista. Además, Burrell se atrevió a marcar una diferencia entre ambas: "Diana era ingenua, pero Meghan tiene un plan. Diana no tenía voz, por eso colaboró en el libro de Andrew Morton. Porque creía firmemente que el pueblo británico tenía derecho a saber lo que sucede tras las puertas de palacio".