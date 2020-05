11 may 2020

La semana pasada leíamos en 'US Weekly' las palabras de Kevin Fernandez, el cocinero que se encargó de los menús de Jennifer Lopez y todo su cuerpo de baile durante la preparación de la Super Bowl (imágenes inéditas de los ensayos, compartidas por ella), en las que detallaba cuánto de ordenada era la artista con su dieta antes de una gran cita. Sobre todo, con el tema de la ingesta de carbohidratos y los diferente tipos de estos que encontramos en los alimentos.

Ahora, es la misma publicación la que saca a la luz otro de los grandes secretos de la cantante con respecto a la alimentación. Un detalle que también ofrece Kevin y que habla de las dos cosas que jamás veremos comer a JLo, simplemente porque no las puede ver delante.

La primera de ellas es el salmón. Tal y como ha sacado a la luz Fernandez, esta no puede soportar la textura de este pescado. Y estaba más que advertido de que no quería ver ni rastro en su plato. Este explica que, para incluir pescado en su dieta, recurría a la lubina o al bacalao para no hacer enloquecer a la diva del Bronx.

Pero, ¿qué es lo otro que no es capaz de comer? Las bayas. Y eso que sus hijos, Emme y Max, son auténticos fanáticos del zumo de este fruto. Suponemos que el gusto por las mismas se lo habrá trasladado su padre, Marc Anthony, porque cuando JLo destierra algo de su cocina, lo hace sin oportunidad de que pueda volver a formar parte de los alimentos de su nevera o de su despensa.

"Son cosas que aprendes con el tiempo. No puedo dar un número exacto de la cantidad de veces que he preguntado, una y otra vez, sobre las restricciones dietéticas y las alergias solo por no querer equivocarme, aunque lo sepa", añade Kevin sobre la delicadeza con la que hay que comportarse cuando se sirve la mesa de un estrella a la altura de esta.