12 may 2020

¿Hasta dónde puede llegar la filia por un ídolo? No podemos establecer dónde se establecen esos límites, pero sí que los fans de Harry Styles están absolutamente entregados a él. Y a su olor. Para que nos entendamos, ha sido una vela que aseguran tiene el aroma que desprende el cuerpo del cantante lo que ha provocado que enloquezcan por hacerse con ella y tener un pedacito de su espiritualidad sobrevolando por los rincones de su casa (hasta que esta se consuma, claro).

Hace años, él mismo aseguró que era la vela Tobacco Vanille, de Tom Ford, era lo más parecido que podríamos encontrar en el mercado a cómo huele él. Un producto a la venta por nada menos que unos 270 euros y, por lo tanto, no asequible para todos los bolsillos de quienes siguen cada uno de sus movimientos con devoción. Sin embargo, en este tiempo de cuarentena, con tantos vacíos de ocio por llenar, sus incondicionales han hecho un descubrimiento.

Hay una vela, la Cashmere Vanilla de Target's Threshold, que desprende el mismo olor y que puede comprarse por unos 7 euros y medio. Una diferencia de precio más que considerable. ¿El problema? Que la información ha volado a la velocidad de la luz por obra y gracia de TikTok y, ahora, la marca se encuentra sin 'stock' de este objeto de deseo de los fans de Harry.

Esta es la vela que han agotado los incondicionales de Harry Styles. pinit

Con el producto agotado, los fans de Styles han pasado de la euforia a la indignación más absoluta con la marca por no ser capaz de producir al ritmo que requiere la satisfacción de su necesidad de tener esta manera de conectar con el ex de One direction. Porque no queda ni una. En ningún tamaño. Ni en ninguna de sus versiones: existía una de cuatro mechas por poco menos de 20 euros.

Algunos han descargado, con una gran dosis de dramatismo, su pena y desazón por haber llegado tarde. "Todo lo que quería era comprar esa vela que huele a Harry Styles y se agotó en todas partes... Os odio a todos", se lee en el Twitter de uno de los desafortunados que no han estado rápidos y deberán esperar a que la casa reponga el producto.