13 may 2020

Tenemos que recapitular unos meses, hasta la gira promocional con estrenos de alfombra roja en todo el mundo de "Érase una vez en Hollywood", la película de Quentin Tarantino en la que coincidieron Brad Pitt, protagonista, y Lena Dunham, secundaria. La escena de la polémica fue esta: Dunham se acercó a darle un beso en la mejilla a Pitt, y ciertos enfoques dieron a entender que estaba tratando de robarle un beso al rubio más deseado de Hollywood. Las redes ardieron, claro, con insultos de todo tipo hacia la creadora de "Girls". Incluso se tachó a la escritora y directora de "depredadora sexual". Asistimos a otro caso más de crítica infundada y exacerbada hacia una mujer que no se amolda ni se rige por las reglas que debemos acatar todas las mujeres, empezando por la del peso. En realidad, Pitt y Dunham son buenísimos amigos, como se puede comprobar en Instagram: aparecen cariñosamente abrazados en el cumpleaños de ella, meses antes del estreno de la película.

Lena Dunham recuerda perfectamente aquella alfombra roja en Londres, y de hecho ha vuelto a hablar de ella en una entrevista reciente. "No sé si te acuerdas de aquella especia de foto incómoda que nos sacaron a Brad Pitt y a mí", le dice a su entrevistador, Andy Cohen. "Internet la leyó como si de alguna manera yo estuviera acosándole físicamente y causándole un gran estrés por ello. Yo jamás forzaría un beso con Brad Pitt. Le respeto demasiado como amigo y como artista. Aquella misma noche, él sabía que yo estaba nerviosa por lo que había ocurrido, así que me llevó a una habitación y hablamos de ellos comiendo una pizza", relata Lena Dunham. Confirmado: Brad Pitt es la octava maravilla del mundo.

Lena Dunham y Brad Pitt, en el último cumpleaños de la directora de "Girls". pinit

Pero la anécdota no se queda ahí. Mientras hablaban, Lena Dunham se fijó en su anillo. "Le dije que era muy bonito y me lo regaló", desveló la directora. De verdad: no podemos amar más a Brad Pitt. Dunham contó una anécdota más sobre el actor en el rodaje de 'Érase una vez en América'. "Teníamos una escena juntos, y pensé que él saludaría como la megaestrella que es y ya está. Sin embargo, lo que pasó fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Vio que estaba casi saliéndome de cámara, en un lateral de la escena, así que vino hacia mí y me recolocó. Fue como si el chico más guapo del instituto le pidiera un baile a la típica 'nerd' en el baile de final de curso. Es una buenísima persona y sabe entender perfectamente las situaciones".