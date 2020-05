13 may 2020

20 Premios Nobel y unas 200 'celebrities' de Hollywood han unido sus fuerzas para lanzar un manifiesto con el que gritar alto y claro a favor del medio ambiente y en contra volver a la vida tal cual la conocíamos antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Una petición a la humanidad de que este paréntesis que nos ha ofrecido la tragedia sirva para algo provechoso y frenemos el consumismo y el mal trato a la naturaleza.

Entre las estrellas que han puesto su rúbrica en ese documento, encontramos a tres españoles que no es la primera vez que alzan la voz en pro de esta lucha que se ha hecho cada vez más necesaria y habitual. Hablamos de Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, que además son buenos amigos y demuestran que se mueven por las mismas preocupaciones.

Bajo el título 'No To A Return To Normal' (No volvamos a la normalidad), el filósofo Aurélien Barrau y la actriz Juliette Binoche han redactado unas líneas a las que se han adherido 'celebrities' de tanto renombre como Cate Blanchett, Monica Bellucci, Madonna, Robert de Niro, Ricardo Darín, Joaquin Phoenix o Barbra Streisand. Un texto que ofrecemos a continuación íntegro.

"La pandemia del COVID-19 es una tragedia. Sin embargo, esta crisis nos está invitando a examinar lo que es esencial. Y lo que nosotros vemos es simple: los 'ajustes' no son suficientes. El problema es sistémico.

La catástrofe ecológica que estamos viviendo es una meta-crisis: la extinción masiva de la vida en la Tierra ya no está en duda, y todas las señales apuntan a una amenaza existencial directa. A diferencia de una pandemia, por muy grave que sea, un colapso ecológico global tendrá consecuencias inconmensurables.

Por ello pedimos solemnemente a los líderes, y a todos los que somos ciudadanos, que dejemos atrás la lógica insostenible que todavía prevalece y que llevemos a cabo una revisión profunda de nuestros objetivos, valores y economías.

La búsqueda del consumismo y una obsesión con la productividad nos han llevado a negar el valor de la vida misma: la de las plantas, la de los animales, y la de un gran número de seres humanos. La polución, el cambio climático y la destrucción de las zonas naturales que aún quedan han llevado al mundo a un punto crítico.

Por estas razones, junto con unas desigualdades sociales crecientes, creemos que es impensable que volvamos a la normalidad.

La transformación radical que necesitamos, a todos los niveles, requiere valentía y coraje. No ocurrirá sin un compromiso masivo y determinado. Tenemos que actuar ya. Es tanto una cuestión de supervivencia como de dignidad y coherencia".