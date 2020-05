13 may 2020

Compartir en google plus

Le contaba Ana Obregóna Carlos Sobera en su primera intervención tras regresar de Nueva York después de seis meses de no separarse de su hijo en esa batalla contra el cáncer, que poco después de que se lo diagnosticaron, Álex Lequio se dirigió a ella y le preguntó con mucha crudeza: "Mamá, ¿me voy a morir?". Ella no dudó en mirarle con serenidad y darle la confianza que solo una madre puede dar y decirle que no.

Desgraciadamente, Ana se equivocaba. Álex ha fallecido este miércoles, 13 de mayo, en un hospital de Barcelona donde estaba recibiendo tratamiento desde hace semanas. Las informaciones sobre su estado han salpicado los medios del mundo del corazón desde hace semanas, pero sin concretar la gravedad en la que se encontraba. Hasta hoy, cuando nos hemos enterado de su pérdida.

Tenía 27 años. Pocos, porque le quedaba toda una vida por delante. Sobre todo, para poner en marcha todos esos proyectos que no abandonó ni en el fragor de esta batalla. Con sus paréntesis para poder someterse a los tratamientos pertinentes. Y siempre sin perder una sonrisa con la que conquistaba según pisaba un 'photocall'. Tampoco perdió nunca la educación cuando llamaba a un medio para pedir que se obviara algún detalle de esa vida íntima que siempre ha tratado de proteger.

Decíamos que 27 años son pocos. Y lo son. Pero también han sido suficientes para conocer su carácter y entender que, de igual modo que él era el hombre más importante de la vida de su madre, para él Ana lo era todo. Desde pequeño, cuando recordemos cómo la defendía de las persecuciones de los 'paparazzi' atacando los micrófonos. Una imagen que es historia de la prensa rosa y que, con el paso de los años, se convirtió en todo un icono y en motivo de risas. Hasta para él.

Sus negocios... y su corazón

Álex era un tipo emprendedor. Puso en marcha una empresa de 'marketing' (Polar Marketing, fundada en 2015) y una marca de ginebra, Gin Oro. Hace un par de años, junto con su amigo y socio Nacho Fernández, ponía en marcha otra empresa para albergar un proyecto nuevo: una 'app' para que se relacionasen, exclusivamente, personalidades famosas, Celebrize. Una herramienta con la que las marcas contactan directamente con las 'influencers' que mejor vayan a servir a sus intereses. Anterior a todo esto dio forma a Blend Solutions SL, una empresa relacionada con el mundo de la telefonía móvil.

El joven en uno de sus últimos eventos públicos, el pasado mes de octubre. pinit

Además, sacaba tiempo para dedicárselo a campañas solidarias, sobre todo, relacionadas con el mundo animal y la concienciación de la adopción por encima de la compra. Los últimos compromisos a los que tuvo que renunciar, precisamente, estaban relacionados con esto. Pero en cuanto encontraba las fuerzas para ponerse de nuevo en pie, era lo primero para lo que buscaba un hueco.

Y si bien su actividad laboral ha sido de dominio público, lo que le ha gustado siempre mantener en una parcela más reservada ha sido el tema de sus amores. Aunque es cierto que sí que fuimos testigos de esa relación que le unió a la actriz Andrea Guasch y que terminó a finales de 2011, tras tres meses en los que les dio para mucho intercambio de mensajes en las redes sociales.

Álex Lequio junto a Andrea Guasch en una imagen del verano de 2011. pinit

Las dos últimas relaciones que se le conocieron fueron con dos chicas ajenas al mundo de la farándula. La primera de ellas, Raquel Rodríguez, una joven médico. La segunda, a la que deja rota de dolor por su marcha, se llama Carolina. Él mismo llamó a este medio hace unos meses, con el tono de respeto con el que siempre se dirigía, para pedir que su apellido no apareciera, porque prefería mantener el anonimato.

A Ana le han arrancado un trozo de su corazón esta mañana con la muerte de su único hijo, nacido de aquella relación que llenó las páginas del papel cuché de los años 90 con Alessandro Lequio. Ya nada volverá a ser igual para ella. Ni para su padre. Ambos se despedirán de ese niño, que ya se había convertido en hombre, y que significaba el nexo de unión indestructible entre ellos, a pesar de las peleas públicas a las que hemos asistido.