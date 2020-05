14 may 2020

Aunque formaban una de las parejas más sólidas y atractivas de Hollywood, Naomi Wattsy Liev Schreiber decidieron separarse en 2016, poniendo fin a más de una década de relación en la que habían tenido además dos hijos. Pero, al contrario que muchas otras parejas famosas que nos tienen acostumbrados a acabar a la gresca cuando su amor se acaba, la musa de David Lynch y el protagonista de 'Ray Donovan' son un ejemplo de civismo y de cómo es posible ser amigo de un ex.

Liev Schreiber y Naomi Watts paseando con sus dos hijos por Nueva York. pinit

Siguiendo el ejemplo de otro de los matrimonios fracasados mejor avenidos que tenemos hoy en el circuito, el de Demi Moore y Bruce Willis (que pasan la cuarentena junto a sus hijas a pesar de que Willis está casado con otra mujer), Watts y Schreiber afirmaron desde su ruptura en 2016 que seguían manteniendo una relación de amistad por el bien de sus dos hijos, Sasha, de 13 años, y Kay, de 12. Precisamente ha sido gracias a ellos y al confinamiento que hemos podido verles a los cuatro juntos otra vez.

El culpable ha sido un vídeo de TikTok, con el que la actriz ya lleva algunas semanas familiarizándose y con el que ya nos había regalado algunos bailes con su hijo pequeño. Pero este fin de semana y aprovechando el día de la madre, los cuatro miembros del clan Schreiber ha decidido ponerse frente a la cámara y bailar a ritmo del tema 'Say So' de la cantante Doja Cat. Un documento audiovisual que además de para comprobar las dotes de baile que tiene toda la familia nos ha servido para descubrir que el aislamiento no es excusa para divertirte con tu ex.