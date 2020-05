18 may 2020

Si hay un tema (y el disco que lo contenía) que marcara un antes y un después en la carrera de Britney Spears, fue 'Oops... I di It again'. ¿Quién no recuerda ese videoclip enfundada en un mono de látex rojo que, hace meses, fue inspiración para el debut musical de Isa P (o Chabelita Pantoja, por si alguno se pierde con los bautismos artísticos)? Pues bien, la canción cumple 20 años.

Y hay quien se ha tomado la molestia de hacer un vídeo homenaje que ha llegado a las manos de la mismísima Britney, que no ha podido contener la emoción y lo ha compartido con sus seguidores. Un montaje en el que se ve a una joven Britney hablando del lanzamiento de la canción, en el estudio de grabación y mezclado con imágenes de ese videoclip mítico que es historia de la música.

"Gracias a quien quiera que haya hecho este vídeo… Casi se me cae el teléfono cuando lo vi. porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum 'Oops'! Fue tanta la emoción y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas. Soy una chica afortunada. Dios os bendiga a todos", escribe al lado del vídeo.

Este aniversario llega tan solo un año después de que su debut musical, 'Baby one more time', celebrara también sus dos décadas. Por el camino, además de superventas y de llenar recintos con sus conciertos, ha sufrido turbulencias en una vida de la que ahora disfruta en compañía de Sam Asghari, su novio y junto a quien pasa la cuarentena.

Y una cuarentena en la que nos ha enseñado todo lo que hace, una vez recuperada de esa fractura de pie: sí, lo último ha sido ese entrenamiento en pareja con Sam, pero lo cierto es que hace un par de semanas lo que mostraba era que había quemado el gimnasio de su casa con unas velas.