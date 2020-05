18 may 2020

Es una de las autoras más leídas de España. También de las que menos sabemos. Ni siquiera estamos seguros de que Carmen Mola sea una mujer. Si de la Elena Ferrante española depende, su identidad seguirá siendo un misterio que ni siquiera la protagonista de sus libros, la detective Elena Blanco, podría resolver. Incluso la madre de la escritora ignora que trajo al mundo una mente criminal. Tras la excelente acogida por parte de público y crítica de las espeluznantes, originales y adictivas La novia gitana –próximamente serie de televisión– y La red púrpura, ahora publica La Nena (Alfaguara), la entrega más oscura de esta serie de novela negra.

La Nena, la nueva novela de Carmen Mola, se publica el próximo 28 de mayo. pinit

Mujerhoy ¿Cuántos conocen quién se oculta tras Carmen Mola?

Carmen Mola Muy pocos. La familia y algunas amigas íntimas, aunque no sé cuántas se lo han contado a otras amigas íntimas y así sucesivamente. Mi madre, por ejemplo, no tiene ni idea. Se llevaría una desilusión con su hija mediana. O quizá no, quién sabe.

M.H. Dice que escogió un seudónimo para proteger su anonimato. ¿No pensó que también sería una forma de despertar curiosidad?

C. Mola La verdad es que no, aunque ha sido un acicate para que mucha gente se acercase a mi primera novela. Habría que preguntárselo a la editorial, allí saben mejor. Yo escribo y poco más.

M.H. ¿Lamenta perderse algo de la experiencia de ser escritor?

C. Mola No lo echo de menos, porque no lo conozco. Me gustaría tener más contacto con los lectores, firmar en la Feria del Libro o en San Jordi. El año pasado pasé por la del Retiro para ver qué tal estaban situadas las novelas en las casetas. ¿Puedes creer que no vi a nadie comprarla? Le pregunté a un librero por ellas y no me convenció para comprarlas. Ahora me dedico a la escritura más de lo que esperaba, pero aún no me veo como una escritora profesional.

Decían que tras Carmen Mola estaba Manuela Carmena. Juro que no es cierto".

M.H. Sobre su identidad han surgido unas cuantas teorías, como que es un hombre o que podría tratarse de su propia editora.

C. Mola Hubo una que me resultó desternillante. Decía que tras Carmen Mola estaba Manuela Carmena. Juro que no es cierto.

M.H. Sus libros transcurren en un Madrid bullicioso y reconocible, entre la Plaza Mayor, Lavapiés y la zona del Rastro. ¿Imagina un crimen en una capital confinada, sin gente en la calle?

C. Mola Sí que lo he pensado, pero lo descarté de inmediato. Va a ser una idea recurrente y se convertirá en un argumento muy poco original. No tengo la menor idea de cuál será la próxima investigación de Elena Blanco. Quiero ver antes cómo los lectores reciben La Nena.

M.H. La novia gitana está siendo adaptada como serie de televisión.

C. Mola Voy a intentar no meterme demasiado en la adaptación, confío en el equipo que la va a hacer. Sí me gustaría aprender todo lo posible de esta experiencia. Hay tres o cuatro actrices que me haría muy feliz que fueran Elena Blanco.

M.H. ¿Sabremos algún día quién es realmente Carmen Mola?

C. Mola Si es por mí, espero que no. Otra cosa es que alguien lo averigüe. Tendría que dar tantas explicaciones a mi familia...