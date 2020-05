18 may 2020

'Noah Cyrus, The End of Everything'. Así se llama la nueva canción de la hermana pequeña de Miley Cyrus con la que da respuesta, a través de su letra, a una pregunta que habrá rondado la cabeza de mucha gente estos años: ¿cómo fue creer a la sombra de la polémica estrella, máxime cuando quería que sus pasos discurrieran por el camino de la música?

Pues complicado. Ella misma ha reflexionado sobre ello, mostrándose muy sincera sobre lo difícil que fue tener que hacerse hueco estando a la sombra de alguien con tanta repercusión mediática a nivel internacional como su hermana (y no siempre con titulares en positivo o agradables).

En ese 'single' canta: "Mi hermana es como el sol, llevando buena luz donde quiera que vaya y yo nací para llevar nubes de lluvia, bendecida en sus sombras". Una declaración de intenciones de todo lo que sufrió bajo la etiqueta de 'hermana de' y sobre lo que ha reflexionando, llegando a romper en llanto, en un directo en Instagram ofrecido este fin de semana.

"Creo que queda claro en el mensaje de la segunda estrofa. Al nacer en la familia en la que estaba, todos me hicieron pasar un mal rato por las dificultades que conlleva ser la hermana pequeña de Miley. Siempre sentí que era esa persona a la que nadie le importaba, por lo que la gente me decía", explica con desgarro, asegurando que fue "absolutamente insoportable" tener que crecer con esa carga.

A veces siento que ni siquiera respiro bien"

Que siempre estaría en un segundo plano "fue algo que escuché toda mi vida, todos los días, toda mi vida. Nunca sería lo suficientemente buena por diferentes motivos, ya fuera por mi físico o por mi forma de ser. Como dije hace unos días, a veces siento que ni siquiera respiro bien", continúa poniendo sobre la mesa sus sentimientos y los complejos que le ha creado su posición.

"Básicamente, de eso se trata la canción, y solo quería expresarlo de una vez por todas, porque esa ha sido una gran parte de mi vida, y probablemente ya no hablaré más sobre ello. Solo quería apagarlo", manifiesta Noah, que añade: "Todo el mundo me dice que le doy poder a la gente al sacarlo a la luz, pero no puedo controlarlo".

Y concluía, dirigiéndose a esos 'followers' que estaban enganchados al directo: "Vosotros sois jóvenes, conocéis Internet. Ha sido muy duro para mí, así que ha sido bastante complicado de transmitir a través de esta canción".