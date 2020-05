19 may 2020

En la pequeña gran historia de los pantalones vaqueros figuran varias fechas cruciales, pero ninguna tan glamourosa como su irrupción en el armario 'off duty' de las supermodelos de los 90, auténticas defensoras de las posibilidades de estilo de esta prenda humilde y barata. Es cierto: desde los años 80, con Brooke Shields protagonizando una campaña para los jeans de Calvin Klein que dio la vuelta al mundo, el denim comenzó una lenta pero segura escalada en las jerarquías de lo cool. Sin embargo, los constantes look con jeans de Linda Evangelista, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell o Christy Turlington inspiraron a la industria para elevar la intención de moda del denim. Un fotógrafo recientemente fallecido tuvo también un papel importante en la dignificación del vaquero: Peter Lindberg adoraba retratar a las modelos en su magnífica sencillez. Y no pocas veces con vaqueros.

El uniforme oficial para viajes de Claudia Schifffer incluía, en los años 90, vaqueros. pinit

La modelo que más hizo por reinterpretar el vaqueros clásico, de corte recto y azul, fue Cindy Crawford, novia de América con permiso de Julia Roberts. Su matrimonio con Richard Gere fue el más icónico de los 90, con ambos practicando el estilo sport estadonidense cada vez que se les fotografiaba fuera de las alfomrbas rojas. En nuestro continente, Claudia Schiffer los lució sin descanso, especialmente en sus looks de aeropuerto. De hecho, se convirtió en una de las modelos más recordadas y sexys de la firma vaquera Guess, para la que protagonizó seis campañas entre 1989 y 1991.

Antes de su conversión al yoga, el zen y los leggings, Christy Turlington ya figuraba como la supermodelo más etérea y delicada del grupo, pero entre sus esenciales de moda siempre figuró el rudo vaquero, en su versión azul más clásica. Sus looks combinando jeans con tops de color negro, especialmente jerséis de cuello cisne, son ya icónicos. En unas recientes declaraciones se reafirmaba en la importancia de los vaqueros en su armario: la primera prenda que menciona entre sus cinco esenciales son los jeans.

Imposibe no mencionar a Kate Moss, la modelo que tomó el testigo de Brooke Shields en las campañas de vaqueros de Calvin Klein y que consiguió poner de moda las mil y unas siluetas vaqueras: con la cintura baja, flare, pitillo, de pata de elefante... Kate Moss ha llevado todos los vaqueros habidos y por haber desde los años 90, cuando irrumpió como alternativa casi adolescente al modelo de mujer rotunda que representaron las supermodelos. Su look más icónico son jeans y camiseta blanca. Y no ha envejecido nada.