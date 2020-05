19 may 2020

En este caso, lo que de cuando el río suena, agua lleva, era real. Todas las pistas apuntaban a un punto y final entre Megan Fox y Brian Austin Green. Primero, pr un críptico mensaje de él el pasado fin de semana, coincidiendo con su cumpleaños. "A veces, las mariposas se aburren de estar sentadas en una flor durante demasiado tiempo. Comienzan a sentirse sofocadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo". Estas palabras hacían que comenzara el 'run run'.

El mismo que se intensificaba al ver la luz unas imágenes en las que ella aparecía con otro hombre: el rapero Machine Gun Kelly. Unas fotos que han provocado que Brian Austin haya confirmado lo que parecía un secreto a voces, que su matrimonio con Megan, después de 10 años, está en vías de disolución.

Ha sido en su podcast 'Context' en el que ha dado los detalles de este punto y final, mostrándose sincero y claro para no dejar resquicios a las especulaciones a las que se suele dar pie cuando una pareja de Hollywood se rompe. Cómo el principio del fin comenzó hace aproximadamente un año, cuando Fox se marchó fuera para rodar 'Midnight In The Switchgrass', un filme protagonizado por Bruce Willis y en el que (¡sorpresa!) también prarticipaba Gun Kelly.

A su vuelta a casa tras ese rodaje, las cosas ya no fueron lo mismo. Y por mucho que hayan luchado durante este tiempo para rencauzar la relación, tal y como Green ha señalado, ha sido imposible evitar que la relación acabe en divorcio. Sobre todo, porque incluso se dieron un tiempo para que cada uno pudiera reflexionar.

La reflexión de Megan, después de la experiencia de ese rodaje fuera de Estados Unidos, sentenció el matrimonio: "Ella me dijo: 'Me di cuenta cuando esta fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y que me gustaba estar conmigo misma durante esta experiencia. Creo que esto significa que algo no va bien". Lo que no iba bien era la aparición de un tercero en discordia, como parece deducirse de esas imágenes publicadas en la prensa de Estados Unidos.

¿Los sentimientos de Brian tras escuchar a su mujer sacar esa conclusión? "Me quedé en 'shock' y molesto, pero no podía enfadarme, porque ella no lo hacía de manera consciente. No fue su elección, simplemente fue honesta con sus sentimientos. Hablamos más sobre este tema y decidimos separarnos por un tiempo".

Ahora, esa separación es definitiva y atrás quedan, además de esa década de matrimonio, tres hijos: Journey River, de 3 años; Bodhi Ransom, de 6; y Noah Shannon, de 7.