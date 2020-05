21 may 2020

Unas fotos de Megan Fox junto al rapero Machine Gun Kelly hicieron saltar las alarmas hace unos días de si todo iba bien en su matrimonio con Brian Austin Green. Unas sombras que se acrecentaron un críptico mensaje de él en las redes sociales este fin de semana, con motivo de su cumpleaños, en el que hablaba de cómo las mariposas se cansan de estar mucho tiempo en la misma flor. Una metáfora perfecta para ejemplificar lo que, este lunes, confirmaba: que estaban en proceso de divorcio.

Por supuesto, la teoría del tercero en discordia cobró fuerza. Tanta, que Brian ha salido al paso para negar que ese haya sido el motivo de la separación de la pareja tras diez años de matrimonio y tres hijos en común por cuyo bien, ahora, deberán establecer las bases de una relación civilizada. Ya se sabe que, cuando hay niños de por medio, los puntos y final se recrudecen.

Ya dejó claro hace unos días que, cuando Megan se marchó a grabar esa película en la que aparece también Machine Gun Kelly, a su vuelta, ella le pidió un paréntesis porque se había dado cuenta de todo lo que disfrutaba estando sola. Y cómo a él le entró una angustia vital al escuchar a su mujer decir eso. Que lo intentaron después de haberse dado ese espacio, pero que no funcionó.

Ahora, Green ha incidido en esta idea, asegurando que el joven con el que se ha visto a Fox no es más que un buen amigo y que él conocía de esa relación que no ha traspasado ninguna línea más gruesa. Ha sido en su podcast, 'Context', donde ha vuelto a dar detalles de esta ruptura, para aclarar las dudas y poner sobre la mesa que no ha sido una infidelidad lo que les ha llevado a dar el paso, sino el simple desgaste de la relación y que se encontraban en momentos diferentes de su camino en la vida.

"No llegué a conocerle, pero Megan y yo hablamos de él y son amigos. Y por lo que ella me expresó, él es un tipo agradable y genuino. Confío en su juicio. Ella siempre ha tenido muy buen juicio", ha defendido a su exmujer de los rumores de 'affaire' con el rapero, al que deja en muy buen lugar con sus palabras.

"No quiero que la gente piense que ellos son los villanos o que yo fui víctima, de alguna manera, de todo esto, porque no es así", explica antes de zanjar el tema aclarando que ya está acostumbrados a que se hable de su vida privada sin fundamento alguno. Como tampoco la crisis que ha llevado a romper es algo reciente: "Esto no es algo nuevo para nosotros. Esto es algo nuevo para la gente que lo escucha en la prensa... pero no para nosotros".