21 may 2020

Si juntamos la capacidad de difusión de los mensajes colgados en las redes sociales de las 'celebrities' más importantes del mundo con la importancia y la utilidad que puede tener a nivel global escuchar a los mayores expertos a nivel planetario en materia de investigación sobre el Covid-19, podemos obtener un resultado más que interesante. Poder hacer llegar la sabiduría y las precauciones que hay que tomar, resolver las dudas o calmar las angustias provocadas por la incertidumbre a través de las cuentas de personajes de primera línea sería lo ideal.

Y lo va a ser. The ONE Campaign, la ONG cofundada por Bono, vocalista de U2, se ha puesto manos a la obra y este mismo jueves echa a rodar Pass The Mic (#PassTheMic es el 'hashtag' que se usara en esas redes que se van a convertir en el soporte ideal para la transmisión del mensaje científico). Una iniciativa a la que Julia Roberts, Penélope Cruz, Hugh Jackman, James McAvoy, Robin Wright, Sara Jessica Parker o Anne Hathaway ya se han apuntado.

Las fechas de esos encuentros se irán dando a medida que se acerque el día, pero la puesta de largo de esta iniciativa virtual comenzará este mismo 21 de mayo con Julia Roberts conversando con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional (estadounidense) de alergias y enfermedades infecciosas respiratorias. Sin duda, uno de los terrenos médicos donde más ha atacado el Covid-19.

Mañana será el turno de escuchar a Shailene Woodley con Dame Minouche Shafik, director de la Escuela de Economía de Londres. Nuestra Penélope Cruz realizará ese directo, cediendo su comunidad virtual al doctor Buenaventura Clotet, más que conocidos por todos nosotros por su investigación en la lucha contra el Sida, el día 1 de junio.

Desde One han creado una página web con todos los detalles y las dudas que puedan surgir sobre esta iniciativa y donde irán colgando esas convocatorias con las que pretenden arrojar luz, a través de la voz de los mayores expertos en cada uno de los campos damnificados por la pandemia, en medio de las tinieblas ante el qué mundo nos espera ahora, cuando empecemos a entrar en eso que han llamado 'nueva normalidad'.