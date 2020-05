25 may 2020

El 'streaming' no trata demasiado bien a las amantes de la moda: no existen tantos títulos en las plataformas que satisfagan nuestro deseo de ficciones alrededor del universo 'fashion'. En los últimos años hemos podido disfrutar de 'The Bold Type', una serie de Amazon Prime que gira alrededor de 'Scarlet', una revista de moda (inspirada en 'Cosmopolitan') y tres amigas que tratan de hacer carrera en ella. Desde el 4 de junio, Sundance programa en España 'Made in Italy', una serie que parte de los mismos mimbres (todo sucede en una revista de moda y desde la perspectiva de una aspirante a periodista), pero con un estilo absolutamente distinto. La trama no es actual, sino que se retrotrae al boom feminista de los años 70, y narra el despertar de Milán como capital de la moda italiana de la mano de sus diseñadores estrella: Krizia, Missoni, Armani. Te va a sorprender, porque toda esta parte histórica se narra a la manera de 'Cuéntame' pero también se parece mucho a 'El diablo viste de Prada'.

La protagonista de 'Made in Italy' es la actriz italiana Greta Ferro. pinit

La protagonista, la actriz Greta Ferro, tiene un parecido bastante descarado con Anne Hataway. De hecho, las similitudes con 'El diablo se viste de Prada' son evidentes: aquí también tenemos una jefa carismática y con un drama oculto (inspirada quizá en Franca Sozzani, la mítica editorai jefe de 'Vogue' italia, de 1988 hasta su muerte en 2016); un novio que no encaja en el mundo de 'Appeal' (la revista de moda) y una compañera de trabajo que hace de contrapunto fiestero. Irene Mastrangelo, la aspirante a periodista de moda, es también una nerd universitaria y algunas escenas con su jefa parecen copiadas del duelo entre Hathaway y Meryl Streep. Evidentemente, lo que hace especial esta serie no es exactamente la trama principal, tan parecida a 'El diario viste de Prada', sino todo lo demás. La reconstrucción de la época es extraordinaria: el aspecto es cien por cien años 70, con alrededor de un 80% del vestuario original (del archivo de las marcas) y diseños de Ettore Stossas en la escenografía. La factoría Missoni que aparece es la original

Una escena de 'Madr in Italy', con las dos periodistas novatas sobre la mesa de luz. pinit

Por una parte, vemos la irrupción del feminismo de los años 70 como un factor de cambio generacional, un poco como ha sucedido en este siglo XXI. Pero, además, 'made in Italy' consigue un retrato bastante fidedigno de cómo funcionaban las revistas en el siglo pasado y de cómo tuvieron que evolucionar desde el concepto de catálogo de figurines a convertirse en un factor clave en un nuevo sistema de la moda marcado por la creatividad y el talento de los diseñadores. Las sesiones de fotos (vemos a Avedon en casa de los Missoni), las reuniones de temas y la relación entre revistas y diseñadores se mantiene muy vigente. Pero, además, podemos ver un fitting en el 'atelier' de Armani maravilloso, en el que se explica la creación de su icónica chaqueta desestructurada, y un desfile de Krizia con diseños de la época que vinieron de colecciones privadas en Japón. No te la piedas. Si te gusta la moda, te va a encantar.