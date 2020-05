27 may 2020

Momento de cambios para una de las hermanas Kardashian, y esta vez no tiene que ver con esos líos sentimentales en los que, de manera recurrente, se envuelven. Hablamos de una mudanza. O, más bien, de cómo una de ellas se va a deshacer de su mansión. Khloé ha puesto a la venta su casa de Calabasas, uno de los escenarios míticos del 'reality' familiar 'Keep Up With The Kardashians' que lleva en antena desde 2007.

Ha sido el agente inmobiliario del clan, Tomer Fridman, quien ha hablado de esta venta sin dar el nombre de la dueña del inmueble. Pero por las pistas que ha dado, no caben dudas de que es Khloé quien va a buscar camiar de aires y asentar su hogar entre otras cuatro paredes. Lo ha hecho en un programa emitido por IGTV, dando todo lujo de detalles de la casa y cifrando el precio de salida en casi 19 millones de dólares (algo más de 17 millones de euros).

"Tiene verdadera historia de Hollywood", explica sobre la casa Fridman que añade que, "fue propiedad, inicialmente cuando fue construida, de la exesposa de una súper 'celebrity'. La compró para ella en el divorcio... Luego lo vendimos a una estrella pop muy joven, que todavía es muy famosa a día de hoy".

"Y después de la joven estrella del pop, cuando quería pasar página, lo vendí a uno de mis clientes favoritos, del que no puedo mencionar su nombre", decía. Pero lo cierto es que la ubicación, que sí la especifica, el precio y que asegurara que la casa fue portada de la revista especializada 'Architectural Digest', son más que concluyentes. Así como que se refiriera a la importancia de lo que han vivido "sus hermanas" bajo ese techo. Porque también asegura que, en aquella edición, se presentó "la casa de su hermana".

Fue en marzo de 2016 cuando ella y Kourtney realizaron ese reportaje para la mencionada publicación. Ahor, Khloé, quizás porque quiere deshacerse de los recuerdos que le traen los muros de esa vivienda, ha tomado la decisión de sacarla al mercado y puede que aventurarse a un cambio de aires.

Así posaban Khloé y Kourtney en la portada de la revista en marzo de 2016. pinit

La casa ya tendría compradores que le han echado el ojo. La singularidad de ser la única de la zona que está levantada a lo largo del Cañón de Maibú, le dotan de un carácter único que va a provocar que no dé tiempo ni a colocar en la fachada el cartel de se vende.