27 may 2020

Lo podemos llamar alegato feminista. O aludir a ese concepto e nueva creación como es el 'body positive'. Sea como fuere, lo que hace Billie Eilish, y no solo con este vídeo que acaba de colgar en su Instagram, es mostrar el orgullo que una mujer debe tener por su cuerpo, independientemente de la talla. Un mensaje por la concienciación de la libertad femenina de sentirse a gusto con el físico, más allá de los márgenes de los obsoletos cánones establecidos.

Para los seguidores incondicionales de la cantante, el vídeo que hoy ha compartido en sus redes sociales no es novedad. Sí, lo noticiable hoy es que ha decidido que ese mensaje llegue a un mayor sector de población que el que se concentra en sus conciertos, pero este corto, de tres minutos y cuarenta y un segundos, se lleva proyectando tiempo durante su 'show' de la gira 'Where do we go'.

"Un corto originalmente producido por y para ser visto en la gira. Hecho por Billie Eilish", se puede leer junto a esta grabación que decidió era necesaria ante la cantidad de insultos y de críticas destructivas a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de los años por su cuerpo. Y es a esos 'haters' a los que se dirige en ese texto que se escucha de fondo, leído por ella misma, mientras se quita la ropa.

Si me quito estas capas, soy una puta"

"Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto; otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Os siento mirando, siempre", comienza la artista, que pretende que sus palabras calen a modo de concienciación de que cada uno debe ser quien le dé la gana.

"Nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento vuestras miradas, vuestras desaprobación... o vuestros suspiros de alivio. Si viviera por ello, no tendría ni capacidad de moverme. ¿Os gustaría que fuese más pequeña? ¿Más débil? ¿Más delicada? ¿Más alta? ¿Os gustaría que fuese tímida?", continúa Eilish.

¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho?"

Y aún tiene alguna que otra pregunta más en el tintero. Y las lanza: "¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Me defino por mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? No es lo que querías... Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una puta. A pesar de que nunca habéis visto mi cuerpo, lo tocáis y me juzgáis por él. ¿Por qué?".

"Nosotros decidimos quiénes son los demás. Decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide lo que me hace a mí misma? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor solo se basa en vuestra percepción? ¿O no es mi responsabilidad vuestra opinión sobre mí?", son el remate final de ese vídeo que se ha hecho viral casi en el mismo instante de su publicación.