29 may 2020

A mitad de enero, los medios estadounidenses informaban de la quinta boda de Pamela Anderson y la prensa internacional se hacía eco de la noticia. También llenó los titulares su separación 12 días después de ese 'sí, quiero' En el camino de la actriz se había cruzado un viejo amigo, Jon Peters. Él mismo dio unas declaraciones en las que sostenía que, décadas atrás, le dijo a Pamela que alguna vez se casarían.

Pero, ¿y si tal celebración no existió jamás? La pregunta puede sonar surrealista a estas alturas, cuatro meses después de que se informara sobre el asunto y ninguna de las partes lo desmientiera, pero lo cierto es que, ahora, ella sostiene que nada de lo que se contó, sucedió. Que no hubo boda. Es más, que ni siquiera tocó a ese hombre...

¿Por qué ahora? Bueno, ese es otro misterio, pero la 'vigilante de la playa' ha sido muy rotunda en 'The New York Times': "No me casé". Añade que no tuvo siquiera "contacto físico" con Peters. Y no tiene ni idea de dónde salieron todas las informaciones al respecto que decidió no parar en su momento y que ahora nos dejan confusos ante una historia de lo más bizarra.

"No hubo boda, no hubo matrimonio, no hubo nada. Es como si nunca hubiera sucedido. Aunque suene extraño", declara Pamela, dando por buenas con estas palabras las informaciones que dio el 'US Weekly' en febrero sobre que nunca hubo una unión legal. Y, ojo, que advierte que no descarta tener una quinta boda... esta vez, de verdad.