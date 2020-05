1 jun 2020

Reese Witherspoon está viviendo un momento dulcísimo de su carrera: no solo ha triunfado como productora y actriz con las series 'Big Little Lies' y 'Little Fires Everywhere', sino que ha confirmado la vuelta de uno de sus personajes más queridos: la pizpireta abogada de 'Legally Blonde" Elle Woods. Gracias a su trabajo en esta última década, Witherspoon se ha convertido en una de las actrices y empresarias más respetadas e influyentes de Hollywood, capaz de brillar por encima de estrellas como Jennifer Aniston (en 'The Morning Show'). Pero, además, gracias a su naturalidad en las redes hemos descubierto algo que nos ha dejado en shock: prácticamente no ha envejecido desde 1997. La prueba la ha mostrado ella misma con una foto que ha publicado en su Instagram. ¿Cómo se mantiene tan joven?

La portada de la revista que Reese Witherspoon está leyendo en la foto lo demuestra: está prácticamente igual que hace 23 años. De hecho, sus seguidores en Instagram no han dudado en confirmárselo, tan asombrados como nosotras. La actriz protagonizó esta portada de 'Seventeen' en 1997, cuando tenía 21 años, dos años de que estrenara 'Crueles intenciones' y 'Pleasantville'. Y no hay tanta diferencia entre aquella joven estrella de Hollywood y la megaestrella que vemos hoy. Increíble.

Y si en la portada de la revista 'Seventeen' impresiona la juventud de Reese Witherspoon, al lado de Ava Phillippe, su hija, directamente alucina. No solo son dos gotas de agua, con idénticos ojos, nariz, cejas y boca, sino que parecen, más que madre e hija, hermanas. En las entrevistas, los periodistas no dejan de preguntarle a Witherspoon cuál es el secreto de su aspecto juvenil. Ella siempre insiste en lo mismo: ayunos intermitentes y batidos verdes. El ayuno es asumible: procura no comer por las mañanas, de manera que su cuerpo esté 16 horas sin ingerir sólidos. Una advertencia: si quieres probarlo, consulta antes a un nutricionista.