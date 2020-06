15 jun 2020 Sergio MUÑOZ

Un deportista de élite tiene que saber aguantar la presión. Cuando compite, millones de ojos observan cada uno de sus movimiento en busca de una sombra de duda que deje entrever su lucha interior, su humanidad. Contra eso solo cabe una fortaleza mental de acero. Por eso, sorprende la sinceridad de la tenista Naomi Osaka en una entrevista en la CNN: la número 10 del ranking mundial confesó que sufre una timidez patológica. “Tengo remordimientos antes de irme a la cama y muchos de ellos se deben a que no soy capaz de expresar lo que estoy pensando”, se lamentó.

¿Un ejemplo? El año pasado, cuando era número 1 del mundo, la tenista coincidió con Beyoncé y Jay-Z en las islas caribeñas de Turcas y Caicos. La pareja se acercó a saludarla y ella solo fue capaz de decir monosílabos. La conversación acabó ahí.

¿Quién es Naomi Osaka? Nacida en Osaka en 1997, es la tenista mejor pagada del mundo en el último año. Aunque tiene la ciudadanía estadounidense, compite bajo la bandera de Japón.

¿Por qué nos inspira? Porque ha confesado que sufre de una timidez paralizante, que incluso le impedía hacer entrevistas. Sin embargo, eso no la frenó a la hora de alcanzar el puesto número 1 en el ránking de la WTA el año pasado.

Su próxima batalla. Superar la timidez. Por decisión propia, ha decidido exponerse más a los medios de comunicación y ha confesado en sus redes sociales que “la timidez es una pérdida de tiempo”.

Con esos mimbres, no sabemos qué alquimia ha hecho la tenista para conseguirlo casi todo. En 2018, fue la primera tenista nacida en Japón en conquistar un Grand Slam y, a sus 22 años, es la deportista femenina que más dinero ha ganado en el último año, sumando los premios y los ingresos por publicidad, según Forbes: 37,4 millones de dólares, desbancando a la mismísima Serena Williams.

Tras ganar a Serena Williams en el US Open de 2018. pinit

De madre japonesa, padre haitiano y ciudadana de Estados Unidos, Osaka representa a esa América multicultural que está en pie de guerra tras la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano, a manos de la policía. “Solo porque no te esté sucediendo a ti, no significa que no suceda en absoluto”, ha dicho en Twitter. Osaka sabe de lo que habla. El año pasado, dos comediantes japoneses hicieron una broma sobre el color de su piel: “Está demasiado quemada por el sol”, dijeron. Por supuesto, tuvieron que disculparse.