12 jul 2020

Como a tantas madres, el confinamiento separó a la escritora Siri Hustvedt (Northfield, 1955) de su hija, la cantante Sophie Auster (Nueva York, 1987). Junto a su marido, el novelista Paul Auster, la premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 permaneció en casa. Cuando se permitieron las primeras visitas, Sophie hizo algo que ha repetido hoy: cruzar el puente de Brooklyn para pasar una tarde con su madre. Mujerhoy fue testigo de la enorme complicidad entre ambas, mientras dialogaban y posaban en el precioso patio de la autora de El verano sin hombres, recientemente reeditado por Seix Barral.

Mujerhoy La soledad y el encierro le son más propicios a una escritora, mientras que a una música no le permiten desarrollar algo fundamental en su profesión: los conciertos.

Sophie Auster He tenido que recurrir a los directos a través de las redes sociales para mantenerme en contacto con el público durante estos meses. Ha sido extraño, pero también muy gratificante. Cuando empecé a hacerlo, no estaba segura de que la gente conectara y de alguna manera ha servido para llenar ese vacío.

Siri Hustvedt Recuerdo que me dijiste que era muy raro tocar para gente que estaba al otro lado, que incluso te pedían canciones concretas, a las que no podías ver. “Es como tocar para un público imaginario”. Lo curioso es que eso es precisamente lo que hacemos los escritores. Sophie actuando frente a la cámara...

S. Auster …es como tu día a día [Risas].

Mujerhoy Los escritores también tienen compromisos de cara al público como presentaciones, conferencias, entregas de premios...

S. Hustvedt Tenía que ir a Australia, pero se canceló, y estoy pendiente de dos visitas a Chile y Suecia en otoño; nadie sabe qué nos espera. Estoy disfrutando de más tiempo y espacio para mi propia vida sin tantos viajes y, al mismo tiempo, sigo dando conferencias telemáticamente. Lo que cambia es que ya no me subo a un avión, solo me siento delante del escritorio y miro a un montón de caras diminutas en la pantalla. Es innegable que también supone un beneficio para el planeta esta reducción de la huella de carbono.

Mujerhoy ¿Puede acelerarse un cambio en las relaciones humanas?

S. Hustvedt Por mucho que me reúna con mis compañeros por videoconferencia, sigo echando de menos sentarme en una misma mesa con ellos.

Siri Hustvedt disfruta del sol en el jardín trasero de su casa. pinit

S. Auster Tanto tú como papá sois personas que sois muy dadas al contacto físico. Si socialmente renunciamos a darnos la mano durante una larga temporada, a esa forma de acercarte a los demás, nos va a afectar, sin duda.

S. Hustvedt Cuando era muy joven estuve tres meses estudiando en Tailandia. Allí todos se saludaban juntando las palmas de las manos frente a la nariz y mirándote a los ojos. ¿No podríamos sustituirlo por algo así? No puede ser que veamos a alguien y no le saludemos de ninguna forma especial.

Mujerhoy ¿Y qué les parece el choque de codos?

S. Hustvedt Es tan seguro como poco atractivo...

La pandemia nos ha recordado lo frágiles y pequeños que somos”. Siri Hustvedt

Mujerhoy ¿Sobrevivirán las relaciones a esta nueva normalidad, o será más sencillo comenzarlas con las limitaciones que ha impuesto?

S. Hustvedt Una amiga psicóloga me cuenta que ahora tiene pacientes a los que ha empezado a tratar durante el confinamiento. No sabe lo que es compartir con ellos un espacio físico. Sea como sea la terapia, prescindir de eso es extrañísimo...

S. Auster Pero creo que la pregunta iba por otro lado, ¿no? Más bien sobre las relaciones sentimentales. Esta cuarentena las ha puesto a prueba. Hay un montón de parejas que han pedido el divorcio. Al estar en casa, encerrados, sin muchas de las distracciones de la vida diaria, han descubierto que no se soportan entre sí.

S. Hustvedt Durante estos meses, le dije a tu padre: “Menos mal que nos llevamos bien, porque si no esto sería un infierno”. Tú llevas poco casada, aunque os pasa lo mismo.

S. Auster Spencer [Ostrander, fotógrafo con el que se casó en 2019] y yo no convivimos tanto como vosotros, pero nos los pasamos bien los dos solos. Ha sido genial disfrutar más el uno del otro, porque nuestros trabajos no nos permiten hacerlo.

S. Hustvedt ¿Me das permiso para contar eso tan bonito que dijo Spencer?

S. Auster ¿Lo de la luna de miel?

S. Hustvedt Sí. Hablando por teléfono en las primeras semanas, le pregunté qué tal se encontraba y me dijo: “Hay gente que se va de luna de miel; nosotros estamos de luna de corona”.

Mujerhoy ¿Y cómo ha afectado a la relación entre ustedes esta distancia forzosa?

S. Auster Las primeras semanas estuve muy triste, fue muy duro no poder vernos.

S. Hustvedt También fue un shock descubrir que pertenezco a un grupo de riesgo, el de la gente mayor. ¡Somos viejos! Vosotros al menos sois jóvenes... [Risas]

S. Auster Pero te sigo queriendo igual que antes.

S. Hustvedt Yo igual, ni un poco más ni un poco menos.

Sophie Auster posa a la entrada de la residencia familiar. pinit

Mujerhoy ¿Ha sido una etapa productiva?

S. Auster Para mí sí. Las primeras semanas me las tomé como una especie de vacaciones, pero luego me centré bastante. He trabajado en muchas canciones nuevas y creo que ya tengo suficientes para un disco nuevo.

S. Hustvedt Para dos escritores como Paul y yo, lo curioso es lo poco que ha cambiado nuestra rutina. Me he despertado a la misma hora, es decir, muy pronto; he escrito desde por la mañana hasta la hora de comer; luego he leído en otra habitación un par de horas; después he hecho algo de ejercicio a través de FaceTime con mi monitor; hemos cenado, visto una película e ido a la cama como haríamos en un día normal. No me impide ser consciente de los cambios que ha provocado y del efecto que esta pandemia ha tenido sobre los más vulnerables. Los empleados de las tiendas de alimentación han pasado a ser “trabajadores esenciales” cuando antes se decía que pertenecían al sector “servicios”. El bullicio de las calles se convirtió en un silencio continuo.

Mujerhoy Siri, decía en un artículo en Financial Times: “Percibo las sirenas de las ambulancias como la desgarradora música de Nueva York”.

S. Hustvedt Lo escribí a mediados de abril, cuando la ciudad registraba el pico de fallecimientos por coronavirus. La pandemia nos ha recordado lo pequeños y frágiles que somos respecto al mundo y a la vez lo conectada que la humanidad está como especie con el resto del planeta. Si algo puede tener de positivo lo que estamos viviendo es esa lección.

S. Auster Ya no podemos fingir que no tenemos un mismo objetivo, que no existe esa conexión entre lo que nos pasa y lo que sucede en el planeta.

S. Hustvedt El cambio solo es posible si aprendemos la lección y tomamos las decisiones correctas a nivel global.

S. Auster Nuestro sistema sanitario debería estar en mejores condiciones, no regido solo por criterios de financiación que dejan a mucha gente sin atención médica, exactamente igual que con el acceso a la educación y otros servicios públicos.

S. Hustvedt Escuchaba el otro día a un profesor universitario una reflexión interesante: debido a la pandemia, muchos estudiantes jóvenes han tenido tiempo para pensar sobre lo que no funciona de este sistema y cómo afecta siempre a los mismos, una y otra vez. No es casual que, después de la pandemia, se hayan sucedido las protestas raciales.

La imagen de un blanco aplastando el cuello de un negro es el resumen de 400 años de esclavitud y políticas racistas”. Siri Hustvedt

S. Auster Spencer y yo fuimos a una de las manifestaciones que tuvieron lugar tras el asesinato de George Floyd en Washington Square Park. Fuimos con mucho cuidado, manteniendo la distancia de seguridad, porque no quería pasar luego dos semanas de cuarentena sin ver a mis padres. He estado en muchas manifestaciones y esta era muy diferente, muy emocionante.

S. Hustvedt Es horrible decirlo, pero hay muchos blancos que al fin han despertado. Esto no tiene precedentes, son protestas que están atrayendo a gente que nunca se había movilizado contra el racismo en EE.UU. La imagen de un blanco aplastando el cuello de un negro es el resumen de 400 años de esclavitud, políticas racistas, encarcelamientos masivos y brutalidad policial.

S. Auster Cuando comencé a hacer directos de Instagram, pensé que también debía hablar de cosas que me preocupaban, no solo interpretar canciones. Ahora estoy haciendo una serie de entrevistas sobre cuestiones políticas y sociales que me están resultando muy reveladoras. Muchos de los invitados forman parte de la generación que me sucede y veo que están en un punto en el que realmente quieren y saben cómo cambiar las cosas.

S. Hustvedt Son los primeros que han interiorizado que la justicia social y el medio ambiente tienen que ir de la mano.

Mujerhoy Hace unas semanas, los centennials boicotearon a través de TikTok un acto de Donald Trump en Tulsa, algo que se ha visto como su primera gran derrota. ¿Serán los más jóvenes decisivos en las próximas elecciones?

S. Hustvedt Es difícil saber qué va a pasar. La nefasta gestión de la pandemia y su reacción ante las protestas raciales creo que están pasando factura a Trump.

S. Auster Si le votas después de eso es que estás loco...

S. Hustvedt Paul y yo hemos donado dinero a una organización, Movement Voter Project, que apoya a agrupaciones locales, algunas de ellas parte de Black Votes Matter, que promueven la participación de candidatos de base, alejados de las estructuras de poder clásicas de los partidos.

Mujerhoy Con Joe Biden como rival de Trump, la presidencia de EE.UU. se decidirá entre dos hombres blancos, de más de 70 años, heterosexuales, privilegiados...

S. Hustvedt Yo apoyaba a Elizabeth Warren para las primarias demócratas. No me gusta especialmente Biden, pero hay que pensar en el bien mayor. Biden no es perfecto, pero al menos no es un psicópata que no siente empatía o culpa.

S. Auster Lo que habría que tener es un plan B, por si Biden muere estando en el cargo. ¿Cuántos años tiene? Si gana las elecciones llegaría a la Casa Blanca con 78 años.

S. Hustvedt ¡Es más viejo que tu padre y que yo!

S. Auster Por eso importa tanto que lleve de vicepresidenta una mujer.

La próxima generación realmente quiere y sabe cómo cambiar las cosas”. sophie auster

S. Hustvedt Y a ser posible negra.

Mujerhoy ¿Cómo entienden el liderazgo femenino en la política?

S. Hustvedt Siempre que se habla de esto, pienso en Margaret Thatcher, que no era conocida precisamente por la empatía o la capacidad de diálogo, cualidades que se suelen considerar femeninas. Durante esta pandemia, las primeras ministras y presidentas han aceptado mejor la incertidumbre, el asesoramiento de los científicos y las normas que debían imponerse. A las mujeres nos han educado para escuchar, no sentimos arrebatada nuestra feminidad.

S. Auster El mejor ejemplo es lo que ha pasado en EE.UU. con el uso de las mascarillas.

S. Hustvedt ¡Exacto! Han convertido en una cuestión ideológica...

S. Auster ...algo que era una medida de protección y seguridad.

S. Hustvedt Es como si el que la llevase fuera un debilucho, muy poco hombre. En lugar de reconocer la autoridad de los médicos, se vende desde la derecha como algo que solo aceptan los bobos y blandos de la izquierda. Actitudes así están haciendo que se produzcan más contagios.

Mujerhoy Hace menos de un año, el otoño pasado, Sophie estaba haciendo una gira de conciertos por España y, Siri, recogías el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

S. Hustvedt Sentimos una conexión muy especial con España, pero estar en Oviedo recibiendo ese premio tan maravilloso la hizo todavía más fuerte. En un restaurante o paseando, la gente se me acercaba para felicitarme de una forma muy cariñosa.

S. Auster Puedo dar fe de que no es algo que suceda solo en Oviedo. En todas las ciudades de España en las que he estado la gente lo siente todo con una enorme intensidad... ¡Adoro vuestro país!