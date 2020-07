13 jul 2020

Durante una década, vimos cómo crecía en la gran pantalla, mientras, junto a Harry Potter, aprendía hechizos y luchaba contra las fuerzas del mal. Pero, Emma Watson se hizo mayor, abandonó a Hermione Granger, dio de lado al aprendiz de mago y emprendió sus propias batallas: la discriminación y la violencia contra las mujeres, el racismo y la transfobia, la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad.

¿Quién es?: Hija de dos abogados británicos, Emma Watson (París, 1990) encarnó desde los 10 hasta los 21 años a Hermione Granger en las ocho películas de Harry Potter, el personaje creado por la escritora J.K. Rowling.

Tras acabar la saga, estudió Literatura Inglesa en la Universidad Brown (Rodhe Island, EE.UU.) y posteriormente en Oxford. Ha participado en una decena de películas, entre ellas La Bella y la Bestia y Mujercitas.

¿Por qué nos inspira? Porque se ha convertido en una activista global, dando voz a movimientos en favor de la igualdad y la justicia.

Su primer baño de realidad le llegó con solo ocho años: “Me llamaron mandona por querer dirigir las obras de teatro en el colegio”. Tras pasar por la Universidad, decidió hacer algo al respecto. Con 24 años, fue nombrada embajadora de ONU Mujeres y pronunció un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU para presentar su iniciativa He For She: “Hombres, la igualdad de género también es su problema. También están atrapados por los estereotipos de género. Y cuando se liberen, cambiará la situación de las mujeres”. Había nacido un icono feminista.

Luego llegó su apoyo a Time’s Up, la campaña contra el acoso en el cine, y su participación en el consejo consultivo de igualdad de género del G7. Y este año, la lucha contra la discriminación racial y la transfobia. Watson se moja contra todo y contra todos, incluida la propia J.K. Rowling, madre de Harry Potter.

El medio ambiente es su próximo campo de batalla. Como nueva presidenta del Comité de Sostenibilidad en el consejo del grupo Kering (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent) piensa implicarse a fondo. “Para muchas personas, 2020, ha sido un año durísimo y se habla mucho de “volver a la normalidad”. Pero ha quedado claro que lo normal no le iba bien a todo el mundo”, ha dicho. Tendrá que hacer magia.