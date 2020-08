17 ago 2020

El abuso físico y emocional rompió el sueño olímpico de Jennifer Sey, gran esperanza de la selección estadounidense de gimnasia en los años 80 y hoy vicepresidenta ejecutiva de Levi’s. Lo plasmó en un libro, Mi vida en la gimnasia de élite (2008), que fue rechazado por el establishment deportivo como la pataleta de una perdedora. Incluso tuvo que suspender la promoción porque recibió amenazas.

¿Quién es? Jennifer Sey es vicepresidenta ejecutiva de Levi’s y autora de Mi vida en la gimnasia de élite (2008), el primer libro que denunció el maltrato a las deportistas de la selección estadounidense de gimnasia, en la que estuvo entre 1979 y 1986.

Daños colaterales: “Acepté que parejas, jefes y amigos me trataran como jamás debieron porque pensaba que me lo merecía”, ha confesado.

¿Por qué nos inspira? Empoderada como ejecutiva, se involucró en la producción del documental Athlete A (Netflix), en el que se denuncia cómo las estructuras del deporte permitieron el abuso.

Centrada en su carrera, retomó su denuncia en 2018, cuando se destaparon los abusos sexuales del médico del equipo, Larry Nassar, a más de 250 deportistas, incluidas las estrellas Simone Biles, Aly Raisman o McKayla Maroney. Sey produjo Athlete A, el documental de Netflix que ha hecho temblar los cimientos de la gimnasia en EE.UU., con réplicas en Reino Unido o Francia, donde las gimnastas han denunciado maltrato.

Cartel del documental Athlete A, de Netflix, que ha contribuido a producir. pinit

“Quise que el documental trascendiera el caso de Larry Nassar y fuera una disección de la cultura que ha hecho posible los abusos”, ha explicado, decidida a exigir responsabilidades y promover un cambio. Porque, de momento, la autocrítica de la Federación es nula “No han hecho una investigación independiente. Muchas de las personas que trabajaron con Nassar siguen en sus puestos. El mundo ha aclamado a las supervivientes, pero dentro de la gimnasia no se ha movido nada”, denuncia la exgimnasta. “Quiero que las niñas sepan que deben hablar cuando algo no está bien. Si me lo hubieran enseñado, no habría esperado a los 40 para hacerlo”.