8 oct 2020

El Premio Nobel de Literatura 2020 nos invita a leer poesía. La de su ganadora, Louise Glück, autora neyorquina de 77 años que con apenas una quincena de libros de poemas ha conseguido "una voz poética inconfundible que con una belleza austera convierte la experiencia individual en universal".

Glück es hija de un descendiente de inmigrantes húngaros judíos, Daniel Glück, y de una ama de casa, Beatrice, graduada en el Wellesley College, una institución privada liberal de enseñanza artística. Se crió en Long Island en un hogar acomodado gracias al éxito en los negocios de su padre, que tenía la ambición de ser escritor. Desde niña, Louise escribía poemas y conocía la mitología griega gracias a sus padres.

Durante la adolescencia, Louise Glück sufrió anorexia nerviosa, una experiencia que ella misma confiesa ha marcado su producción artística. Y no solo la enfermedad, sino también la recuperación: practicó psicoanálisis durente 7 años y esto le "enseñó a pensar". Su recuperación le llevó a no graduarse en la universidad, aunque sí tuvo formación no tradicional en poesía en la escuela Sarah Lawrence y en Columbia.

Glück empezó a trabajar como secretaria y se casó con su primer marido, Charles Hertz, en 1967, y al añó siguiente se divorció y publicó su primera colección de poemas, 'Firstborn'. Aunque recibió algunas críticas positivas, la escritora no volvería a publicar hasta 1975, 'The House of Marshland', que para muchos críticos es la obra en la que se empieza a definir su voz poética.

Louise Glück, una poesía confesional y mitológica

Glück volvió a casarse en 1977 con John Dranow, con quien había tenido su primer y único hijo en 1973, Noah. Ambos se divorciarían a principios de los 90. Además de su faceta publicando poesía y ensayo, la labor de Louise Glück se ha centrado en la enseñanza, un trabajo que continúa ejerciendo como profesora asociada y escritora residente en Yale.

En 1985 publicó The Triumph of Achilles, un trabajo que la situó como una de las poetas más importanes de su tiempo, y que incluye un poema considerado himno feminista, Mock Orange. En 1992 llegó The wild Iris, que le valió el Premio Pulitzer en 1993. En 2004 escribió 'October', un libro-poema inspirado en el trauma post 11S en el que aborda la tragedia desde la mitología.

El Nobel de Literatura se une a una larga lista de reconocimientos. Además del Pulitzer, Glück había recibido la Medalla Nacional de Humanidades en 2015 y el premio Bollingen en 2001. Su último trabajo publicado data de 2014 ('Faithful and virtuous night').

Influida por Rilke y Emily Dickinson, los críticos consideran característica su manera de mezclar lo autobiográfico con lo mitológico. A menudo la tristeza, el trauma y el deseo centran su producción, y su trabajo se considera confesional y voluntariamente ambiguo.