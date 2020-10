10 oct 2020 Flor GRAGERA DE LEÓN

La viróloga Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabaja junto al equipo de Luis Enjuanes en la búsqueda de una vacuna española para la Covid 19. Son ya 35 los años que su laboratorio, referencia en investigación, ha dedicado al estudio de los coronavirus. Ahora esa experiencia avala el avance hacia una vacuna que promete inducir una mayor respuesta inmune. La voz de Zúñiga suena tranquila y convencida: tardará más, pero será mejor.

Mujerhoy ¿Cuándo habrá una vacuna para la Covid-19?

Sonia Zúñiga Las más avanzadas están en la última fase, la más crítica, de ensayos clínicos en humanos. Los resultados preliminares son prometedores, y proyectos como el de Moderna, AstraZeneca o alguno chino pueden tener resultados a final de año. Como muchas de estas compañías ya han empezado la fabricación de la vacuna a priori, antes de saber si funcionan, probablemente en el primer semestre del año que viene habría alguna. No serán las mejores ni las más eficaces, pero servirán para controlar el virus.

M.H. Si una vacuna lleva de media 10 años para su desarrollo, ¿son razonables los plazos a los que se están reduciendo?

S. Zúñiga Se puede, porque se solapan fases: hay muchas compañías que han empezado los ensayos clínicos en humanos y, a la vez, los ensayos preclínicos en animales. Eso no indica que no haya líneas rojas en cuanto a seguridad. Pero no se administrará ninguna vacuna que no sea segura.

M.H. ¿Qué destacaría de la vacuna que está desarrollando con el doctor Luis Enjuanes?

S. Zúñiga Nuestra vacuna es la única del mundo que está basada en el virus tal cual. ¿Por qué tardamos más? Primero, hemos tenido que recrear el virus en el laboratorio a partir de la información de su genoma. Ahora eliminamos elementos que pueden estar involucrados en que cause una enfermedad severa y aquellos que facilitan su diseminación.

Llegaremos a una normalidad como la de antes, pero siendo más conscientes de nuestra vulnerabilidad".

M.H. ¿Cuándo se podría administrar?

S. Zúñiga Si todo va bien y muy rápido, el invierno del año que viene o en el primer semestre de 2022. Es difícil anticipar plazos.

M.H. ¿Va a ser una vacuna más eficaz con respecto a otras?

S. Zúñiga Al poseer más componentes del virus, la respuesta inmune que se necesita para la vacuna no es solo frente a uno de sus elementos. Es una de las razones por las que esperamos que sea más completa. Idealmente nuestra vacuna no se suministrará vía intramuscular, sino por inoculación, intranasal u oral, de manera que se consigue una inmunidad que llamamos en mucosas. Eso haría que se impidiera la infección, no solo que se evitara la enfermedad.

M.H. ¿Por qué es importante que haya una vacuna española?

S. Zúñiga Afortunadamente, hay muchas alianzas entre todos los países que garantizan que las vacunas lleguen a la población. Por supuesto que hacerla en España sería bueno, no solo por el desarrollo tecnológico, sino porque además indicaría que estamos preparados para posibles emergencias de otros patógenos, de otros virus en el futuro.

M.H. La falta de inversión que España hace en ciencia o los recortes, ¿están lastrando la investigación actual?

S. Zúñiga Obviamente afecta y no solo la falta de inversión en ciencia, sino en sanidad, en educación... Soy bastante optimista, y quiero creer que esta situación va a servir para que seamos conscientes, sobre todo los que reparten el dinero. En España hay una cantera de científicos muy bien formados que, pese a la escasez de medios, siguen haciendo sus investigaciones. Y hará falta apoyarlos.

M.H. ¿Llegarán nuevas pandemias?

S. Zúñiga Es algo que sucede cíclicamente. Quizá al ser humano le cuesta entender que es otro habitante más de la Tierra y que los virus pueden causar una epidemia en cualquier momento. Llevábamos mucho tiempo diciendo que los coronavirus tenían potencial pandémico. Desgraciadamente, este SARS-CoV-2 nos ha dado la razón.

M.H. ¿Qué hicimos mal en España para ser el epicentro europeo de la pandemia?

S. Zúñiga Hay que ser cautos. España va por delante, pero los números están subiendo en otros países. Ha habido un exceso de confianza y faltó pedagogía.

M.H. Con una vacuna, ¿recuperaremos la normalidad perdida?

S. Zúñiga Antes de que llegue la vacuna, habrá antivirales para frenar la infección y la enfermedad. Este tipo de medicamentos va a ser la cura. Aprenderemos a convivir con el coronavirus, como pasa con la gripe. Creo que al final llegaremos a una situación como la que teníamos antes, siendo probablemente más conscientes de nuestra vulnerabilidad.