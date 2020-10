20 oct 2020

Cuando Petra de Sutter juró su cargo hace unas semanas ante el rey Felipe de Bélgica, se convirtió en vicepresidenta y ministra de Administraciones Públicas, pero también en la mujer trans que ocupa el puesto público de más alto rango en Europa. “Estoy orgullosa de que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea la identidad de género no nos defina como personas y no sea un problema. Espero que mi nombramiento desencadene el debate en países donde no es así”, escribió en Twitter tras la constitución de un Gobierno de coalición de siete partidos, que llega 16 meses después de las elecciones.

¿QUIÉN ES? Nació en 1963 en Oudenaarde, Bélgica. En 1987 se doctoró en Medicina en la Universidad de Gante y se especializó en Ginecología en la Universidad de Chicago. Ha sido profesora y jefa del Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital de Gante.

ACTIVISMO desde la política. La nueva ministra reveló públicamente su transición en 2014, cuando se presentó por primera vez a las elecciones para el Senado belga.

¿POR QUÉ NOS INTRIGA? Por su defensa de la gestación subrogada no comercial. Fue ponente de un informe a favor de su aprobación en el Consejo de Europa.

De Sutter nació hace 57 años, se doctoró en Medicina y ha dirigido el departamento de Medicina Reproductiva del hospital de Gante. Hasta que en 2004 dio un giro radical a su vida: “Siempre he sido una mujer, la gente simplemente no lo veía. No me estaba escondiendo, sino luchando contra mí misma. Hice la transición cuando tenía 40 años porque me costó mucho aceptar y comprender lo que me sucedía. No quiero ser reducido a mi pasado transgénero. Quiero que la gente hable de mí por mi trabajo, por mis acciones políticas”.

Jurando su cargo ante Felipe de Bélgica. pinit

En 2014, De Sutter inició su carrera política en el partido verde flamenco. Fue primero senadora y en 2019, eurodiputada. Su salto al Gobierno belga ha dado visibilidad a esta activista de los derechos LGTIBQ+, pero también ha sacado a la luz su defensa de la gestación subrogada, no regulada en su país. “He estado pensando en los aspectos éticos, sociales y políticos de la medicina reproductiva y la genética los últimos 20 años. Necesitamos repensar nuestra percepción de la vida familiar, los niños y la construcción de la familia”, ha afirmado.