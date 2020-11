7 nov 2020

Compartir en google plus

Donald Trump ha perdido las elecciones de Estados Unidos. Con 279 votos, y después de ganar en Nevada, Joe Biden ha conseguido hacerse con la presidencia tras varios días de recuentos, memes y tweets negacionistas de Trump, en los que acusaba al sistema de haber cometido fraude. Incluso, amenazaba con llevar el caso al Tribunal Supremo. Ahora, Biden se enfrenta a una situación política muy crítica, en la que ha prometido restaurar la unidad del país en mitad de una crisis sanitaria al límite. También va a tratar de calmar los ánimos de una ciudadanía que ha sufrido cuatro años a Trump en la Casa Blanca, con las consecuencias que ha acarreado en materia medioambiental y racial.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Pero Biden no es el único que en esta nueva era entra en Washington, Kamala Harris se convierte en la primera mujer racializada que ocupará la vicepresidencia de Estados Unidos. Y aunque hay muchos que temen que la senadora de California se transforme en la 'esposa de oficina' del nuevo presidente en las más altas instancias de poder, la elección de Biden a los 78 años se presenta como un soplo de aire fresco tras la tiranía de una gestión de Donald Trump, que se materializa en un cambio obvio en el resultado de una elecciones que cumplen dos grandes hitos. El primero, la participación. Biden ha sido el candidato que más votos ha recibido en la historia de la democracia de Estados Unidos; el segundo lo encarna Kamala Harris. Recordemos que Biden se ha hecho con la presidencia después de una carrera de fondo que ha durado diez años y dos intentos fallidos de hacerse con la Casa Blanca.

En unas breves declaraciones, el nuevo presidente de EE.UU. ha llamado a la unidad, dejando claro que se acabaron los años de la retórica sin sentido, en definitiva, de las acciones sin sentido. "La campaña ha llegado a su fin, es momento de poner el enfado y las malas palabras atrás y unirnos como nación. Es momento de que America se una. Y es momento de sanar. Somos los Estados Unidos de America y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos", afirmaba. La carrera por la presidencia ha acabado hoy (aunque el recuento no ha terminado), después de cuatro días de recuento; agónicos, inconcluyentes en los primeros días, pero con un resultado postivo que las redes sociales están aplaudiendo.

Comienza así una nueva era que deja muchas incógnitas: ¿Qué pasará ahora con la familia Trump? ¿Cuál será el papel de Kamala en el nuevo gobierno? Y, sobre todo, ¿llevará Trump hasta las últimas consecuencias sus amenazas?