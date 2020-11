16 nov 2020

En 1970 Barbara Blake Hannah, una joven reportera de origen jamaicano, se metió en una piscina para demostrar que los negros también flotaban. Dos años antes se había convertido en la primera persona de raza negra en aparecer en pantalla en la televisión británica. El día antes se había alisado el cabello y nadó erguida para no mojar la cabeza. Al profesor universitario que asistía a la prueba de natación le sirvió para confirmar una teoría de que blancos y negros tenían maneras distintas de moverse en el agua.

Barbara Blake Hannah: ¿QUIÉN ES? Nacida en Jamaica hace 79 años, hija de un periodista, en 1968 se convirtió en la primera reportera negra en aparecer en la televisión británica. Tras su fugaz etapa delante de las cámaras, regresó a su país y se convirtió en documentalista y divulgadora de la cultura rastafari.

¿POR QUÉ NOS INSPIRA? Con sus reportajes evidenció los prejuicios raciales de un país que exportaba modernidad pop pero aún tenía que enfrentarse a su pasado colonial reciente.

MADRINA DE HONOR Desde el próximo diciembre, un premio en Reino Unido que lleva su nombre reconocerá cada año a nuevos periodistas de minorías étnicas. El objetivo, acabar con la brecha racial que existe aún en los medios de comunicación.

“Me dio una rabia tremenda, porque yo soy una nadadora excelente”, ha lamentado en muchas ocasiones Hannah, que este año ha publicado un nuevo libro de memorias, Growing UP, en el que desde la portada presume orgullosa de su largas rastas.

Mujer de vida extraordinaria –amiga de Bob Marley, intimidó a Fidel Castro, se negó a posar con Saddam Hussein y puso contra las cuerdas al primer ministro Harold Wilson–, su historia quedó perdida en su momento pero desde hace unos años se reivindica su carácter de pionera. También el racismo al que tuvo que enfrentarse. Su presencia incomodaba a políticos como el célebre Enoch Powell, que solicitó que “la chica negra” no estuviera presente durante una entrevista. No es de extrañar que, poco después, no le renovasen el contrato. Volvió a Jamaica odiando a los blancos –“Me pasé algunos años sin hablar con ninguno”, reconoce–, pero recondujo esa energía convirtiéndose en documentalista, autora y experta en la cultura rastafari. “Me gusta pensar que lo que pasé ha cambiado el presente”.