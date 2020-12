5 dic 2020

El próximo jueves cumple 24 años y solo podrá celebrarlo en la intimidad de su casa italiana debido al nuevo confinamiento de Milán. Pero a Valentina Sampaio, la primera top model trans que ha protagonizado campañas de grandes firmas internacionales y portadas de revistas de moda, no le importa demasiado. “Lo único que pido para el año que comienza es que estemos libres de Covid y que sea un año seguro y feliz”, asegura durante la sesión de fotos. “En Navidad espero ir a Brasil y celebrar con todos los míos; estoy deseando verlos y ellos me esperan con los brazos abiertos”, continúa.

Los suyos son sus padres y una familia numerosa con seis hermanos más. En los últimos cuatro años, Sampaio ha pasado de ser una modelo desconocida nacida en la pequeña ciudad de Aquiraz, en el noreste de Brasil, a un icono para la industria internacional. A los ocho años, los médicos la identificaron como transgénero; a los 12 comenzó a llamarse Valentina; y a los 16 dio sus primeros pasos como modelo. Cuando debutó en la pasarela de Sao Paulo, en 2016, los bookers ya sabían que se convertiría en una estrella internacional y, tras dos incursiones en la interpretación (A força do querer y Berenice procura), 2017 fue el año de su despegue en las portadas internacionales. L’Oréal Paris, Marc Jacobs, Dior, H&M, Moschino y Desigual son algunas de las firmas con las que trabaja desde entonces.

Top estampado de cuello alto, de Desigual.

Mujerhoy. ¿Quería convertirse en top model cuando era niña?

VALENTINA SAMPAIO. [Risas] No exactamente... La verdad es que en la niñez soñaba con ser diseñadora de moda.

Y ahora que ha llegado a lo más alto, ¿qué se siente?

Bueno, conseguir metas en este sector es en sí muy satisfactorio, porque es una profesión muy competitiva. Pero en mi caso tengo también batallas que librar por mi comunidad. Así que cada meta a la que consigo llegar me enorgullece doblemente.

Ahora ves mayor inclusión en los desfiles y en las portadas, con mujeres de muy diferentes perfiles".

Es muy joven, pero ya ha hecho historia en la industria de la moda, siendo por ejemplo la primera mujer trans en trabajar con algunas firmas internacionales y en protagonizar portadas de revistas de moda.

¡Es un honor! Me siento muy orgullosa de haber sido la primera modelo transgénero en ser portada de Vogue París en 2017 o de Sport Ilustrated el pasado mes de junio, dos revistas icónicas. Estoy muy emocionada de ser una voz de la comunidad transgénero y doy la bienvenida a que la industria de la moda sea más inclusiva. Tengo que decir que, desde que aparecí en las portadas, algo ha cambiado... Ahora puedes ver mayor inclusión en los desfiles y en las portadas, con mujeres de muy diferentes perfiles. Este es un mensaje necesario y superpositivo para el mundo entero, no solo para la industria de la moda.

Ha hecho su primera campaña en España, con Desigual, que muy pronto verá la luz. ¿En qué se identifica con la firma?

Me gustan su estilo y su historia. Y creo que, además, tenemos algunas cosas en común, como el espíritu positivo, la tolerancia, el compromiso social, la diversión...

Hay demasiado odio contra la comunidad trans y espero que eso cambie por el bien de toda la sociedad".

Hablando de tolerancia, ¿qué opina de las nuevas normas que quiere aprobar la Unión Europea para criminalizar los mensajes de odio hacia el colectivo LGTB+?

¡Por fin! Me hace muy feliz esa iniciativa. En mi opinión, hay demasiado odio actualmente en la sociedad, así que doy la bienvenida a esta nueva normativa, no solo por el bien de mi comunidad, sino por la sociedad en su conjunto.

En la Unión Europea, el 43% del colectivo LGTB+ se ha sentido discriminado de alguna manera en 2019, mientras que en 2012 lo sentía un 37%. ¿Cree que en los últimos años ha habido un retroceso y que algunos sectores son ahora más agresivos frente a la diversidad que hace pocos años?

Sí, con total seguridad. Como le he dicho, en la actualidad hay demasiado odio y división social, debido también a que muchos gobiernos y líderes impulsan este odio; o si no lo impulsan, al menos son muy tolerantes y permisivos con esos grupos radicales que lo fomentan.

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, ha anunciado hace pocas semanas la primera estrategia común de la Unión para asegurar la igualdad de gays, lesbianas, trans... Quiere aprobar nuevas medidas para proteger a estos colectivos frente a lo que ha calificado como “tendencias preocupantes” en algunas regiones de Europa, como las llamadas “zonas libres de gays”.

¡Es una buenísima noticia! Me hace feliz y espero que haya más iniciativas de este tipo en un futuro cercano. Y que se extiendan, que no surjan solo en Europa.

¿Le interesa la política?

Soy una activista y estoy más centrada en la lucha por los derechos y la igualdad de mi comunidad que en la política en general. Por supuesto que tengo opiniones políticas, pero prefiero guardarlas para mí por el momento.

Traje de chaqueta y pantalón y cinturón, todo de Desigual. Las botas son de Mango.

¿Qué opina de la gestión de la pandemia que está realizando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro?

Creo que su gestión no está siendo muy afortunada, la verdad. Y encuentro muy irresponsables muchos de los mensajes que da a la población. Pero dicho esto, también tengo que decir que he viajado a muchos países durante estos meses de pandemia por compromisos de trabajo y nadie ha encontrado todavía una solución definitiva al problema. Es una crisis muy complicada, especialmente en países en los que el sistema de salud está todavía lleno de carencias, como ocurre en el mío, en Brasil.

¿Se vería usted con un cargo público, con una responsabilidad política?

¡Ajá...! Bueno, por ahora no está en mi lista de prioridades en la vida, pero nunca digas nunca... En las elecciones que se han celebrado en Brasil hace unas semanas, muchas mujeres transgénero han sido elegidas como alcaldesas y es una noticia muy importante, que inicia una tendencia social que espero que siga creciendo.

¿Qué es lo que más le importa y le preocupa ahora mismo?

Más que nunca, ahora importa la salud; la salud de mi familia y el amor de la gente a la que quiero.

Americana de Roberto Verino, top de Mango, cinturón de Saint Laurent y pantalones de Desigual.

¿Cómo es su día a día en Milán, donde reside habitualmente?

Milán vuelve a estar confinada y, aunque las medidas no son tan restrictivas como durante la primera ola de la pandemia, no puedes hacer prácticamente nada. Así que mi día a día es bastante plano por ahora. Pero no es una queja, porque el negocio de la moda está en movimiento y se están haciendo muchas producciones en Milán.

En su familia son siete hermanos, ¿cómo viven ellos su éxito?

Se sienten muy orgullosos, están súper felices.

¿Es tan divertido como parece tener familia numerosa? ¿Cómo es la convivencia?

Todos los días ocurre algo divertido. Desde un encantador desastre de mi hermana pequeña con mi mascota, hasta cualquier cosa imaginable... Mi casa es bastante bulliciosa y desordenada [Risas]. Siempre hay mucha energía y muy buena onda, y eso me encanta. Estamos deseando vernos.