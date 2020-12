7 dic 2020

Si tuviera que utilizar solo una palabra para describirse a sí mismo sería, sin duda, perfeccionista. Roberto Verino (Orense, 1945), reconoce abiertamente que ese ímpetu creativo le acompaña desde que lanzó su firma homónima hace casi cuatro décadas y que, aún hoy, sigue plasmando en colecciones como la de este otoño/invierno, bautizada como Racionalismo orgánico, en homenaje a la obra del arquitecto Frank Lloyd Wright. Un discurso formal que se traduce en prendas atemporales que reivindican una velocidad más sensata de producción, así como la necesidad de proteger los oficios e integrarlos en el siglo XXI.

Mujerhoy. ¿Por qué decidió utilizar conceptos arquitectónicos para dar forma a esta colección?

ROBERTO VERINO. La función de un diseñador o un arquitecto es muy similar: facilitar la vida a las personas en su día a día. Y esto se consigue si no te quedas en lo aparente y aplicas un principio de calidad para que el consumidor no sea un esclavo de la moda y establezca con sus prendas un vínculo sentimental.

Look de la colección otoño/invierno 2020-21 de Roberto Verino. pinit

¿Ha provocado la situación actual un cambio de hábitos en el mercado?

Sí. Todos nos hemos dado cuenta de que podemos ser felices con menos cosas y de que el consumismo es muy peligroso.

¿Y qué lugar ocupa la sostenibilidad en la escala de valores de su firma?

El más alto de todos. Desde que empecé, me he preocupado por las materias naturales, de que fueran lo menos nocivas posibles. Me he ubicado en un entorno rural donde no había ni experiencia industrial ni textil y he fomentado los oficios para que convivan con las nuevas tecnologías.

Bolso de piel Apolo (136 €). pinit

También ha hecho una defensa férrea de la ética sobre la estética.

Si no hay ética en tu trabajo, este no es auténtico. Es el principio de todo.