20 dic 2020

Ser una de las pocas grandes marcas de cosmética que no pertenece a ningún gigante empresarial tiene mérito. Clarins sigue siendo hoy una empresa familiar, con los hijos de su fundador al frente: Christian y Olivier. Y no se va a quedar ahí, hay otra nueva generación detrás con los mismos valores y objetivos. En ella está Virginie, una de las hijas de Christian y la encargada de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. ¿Su objetivo? Convertir a Clarins en la marca de belleza más reconocida del mundo en este campo.

Tenemos que restablecer la belleza que hay en la naturaleza. De eso depende nuestro futuro".

Tiene una buena base para lograrlo. “Mi abuelo, Jacques Courtin-Clarins, construyó la empresa gracias a sus dos grandes pasiones: escuchar a las mujeres y el amor por la naturaleza. Estas dos premisas se respetan a día de hoy y han pasado de generación en generación –cuenta Virginie–. Yo estaba muy unida a mi abuelo, era el hombre más apasionado del mundo. Disfrutaba tanto con su profesión que solía decir que no había trabajado ni un solo día en su vida, porque hacía lo que le gustaba”, recuerda.

Es la nieta mayor y, aunque el apellido pesa, no ha sido el único requisito para llegar donde está. Virginie empezó en la empresa como becaria cuando tenía 18 años y en 2019 se puso al frente de la Responsabilidad Social Corporativa de la firma. “La sostenibilidad ha sido una tarea prioritaria para Clarins desde su fundación. En este aspecto siempre hemos sido pioneros en muchos campos desde el principio. Creamos un departamento de sostenibilidad en 1997 y en 1999, mi padre prohibió el uso de las bolsas de plástico en todos los puntos de venta de Clarins en el mundo, casi 20 años antes de que las prohibieran por ley en Francia”, resalta.

Jacques Courtin-Clarins, el fundador de Clarins junto a sus empleadas, en uno de los primeros centros de la firma en París. pinit

“La naturaleza no está para servirnos, está para guiarnos. Le debemos tanto que parece obvio hacer todo lo posible para ser más responsables. Y hoy tenemos mucha más información sobre el impacto de la industria en nuestro planeta. ¿Podemos seguir actuando como si no supiéramos nada? Es una responsabilidad de todos”, insiste. Reducir un 30% la huella de carbono es uno de sus principales objetivos de aquí a 2025. Ambicioso, pero no imposible. “Sabemos que no es suficiente con limitar el impacto negativo en la naturaleza. También tenemos que encontrar la manera de restablecer la belleza que hay en ella. De eso depende nuestro futuro”.