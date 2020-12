23 dic 2020

Son las estrellas de la viralidad de 2020, mujeres que han logrado hacer girar la maquinaria de la comunicación gracias a una capacidad infinita para capturar nuestra atención. Su poder es personal, intransferible e inclasificlable: pueden ser princesas herederas (Leonor de Borbón) o políticas reelegidas (Jacinda Ardern), pero también nos han seducido diputadas rebeldes (Cayetana Álvarez de Toledo), revolucionarias por accidente (Svetlana Tijanóvskaya) o tonadilleras con toda una familia en rebeldía (Isabel Pantoja, claro). En el número uno tenemos que colocar a la Princesa de Asturias, pues junto a su hermana Sofía ha asumido por primera vez parte del peso de esa Corona que va a heredar, en un verano en el que viajó por una España asolada por la pandemia.

Jacinda Ardern. Dicen que su proyecto al frente del gobierno de Nueva Zelanda marca la vanguardia de lo que serán las democracias parlamentarias occidentales en el siglo XXI. El mundo observa Nueva Zelanda como un laboratorio de innovación democrática precisamente gracias a Ardern, la única mandataria que se ha atrevido a cuestionar la validez del PIB (producto interior bruto) como índice de riqueza de los estados. No se trata tanto de cuánto producen las naciones, sino de cómo se reparte.

Kamala Harris. En cuanto comience su vicepresidencia en el mandato del demócrata Joe Biden, en enero si Donald Trump no lo impide, Harris se convertirá en una de las cinco mujeres más poderosas del mundo. De momento ya ha pasado a la historia como la que más alto ha llegado en un gobierno estadounidense y, probablemente, será también la primera candidata en las próximas presidenciales.

Isabel Díaz Ayuso. Si existe un adjetivo que no puede negársele a la Presidenta de la Comunidad de Madrid es el de viral. Díaz Ayuso ha demostrado de sobra su talento para monopolizar, cuando así lo decide, la atención de los algoritmos. Sus declaraciones, fotos y discursos parecen diseñados para instalarse durante días en el foco de la atención mediática.

Meghan Markle. Pasó de ser la influencer más poderosa del mundo como miembro de la familia real británica a la mujer más incomprendida del universo mediático global. Su fuga del Reino Unido junto al príncipe Harry figurará en los libros de historia, aunque de momento cada paso que da alimenta la viralidad. Sobre todo sus intentos de convertirse en activista 'royal' y su reciente confesión de haber sufrido un aborto.

Rosalía. La cantante catalana ha confirmado su dominio de la escena latina global con tres Grammy Latinos en 2020 y una serie de colaboraciones de altura a lo largo del año: Arca, The Weeknd, Bad Bunny, Travis Scott, Cardi B y Megan Thee Stallion... En 2021 lanza nuevo disco, pero cierra el año como 'trending topic' por el despecho de su ex novio, C. Tangana, y unas declaraciones en las que afirma que Rosalía "ya no mola". Pobre hombre.

Svetlana Tijanóvskaya. Esta mujer erauna sencilla ama de casa, pero el destino la llevó a disputarle la presidencia de Bielorrusia al dictador Alexandr Lukashenko. ¿La razón? Su maniobra para relegar a potenciales rivales políticos, como su marido, Serguéi Tijanovski. Con la oposición exiliada o encarcelada, un grupo de mujeres liderada por Tijanóvskaya conformó y aún lidera la candidatura democrática.

Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del PP prácticamente paralizó los servicios informativos y las redes sociales con la rueda de prensa en la que anunció, en pleno agosto, su destitución como portavoz del partido. Rebelde pero con causa, planea constantemente en el aire su fichaje por Vox.

Ana Milán. Sus monólogos cómico-feministas en Instagram se convirtieron en la gran sensación del confinamiento. Celebramos que el tirón viral pertenezca, por fin, a una actriz mayor de 40 y más aún que le haya valido su propia serie: 'By Ana Milán'.

Isabel Pantoja. Su triunfal vuelta a la televisión como participantes de 'Supervivientes 2019' ha terminado de la peor manera: con la tonadillera protagonizando el escándalo familiar más viral de la televisión. La herencia de Paquirri ha vuelto a discutirse en 'prime time' y hasta han resucitado televisivamente hablando Carmina Ordóñez y Encarna Sánchez. Ha nacido lo retroviral.