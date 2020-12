27 dic 2020

La vida le cambió cuando, con solo 16 años, protagonizó Verónica, la película de Paco Plaza que fue su debut en el cine y que le valió una nominación a los Goya. No se hizo con la estatuilla a la mejor actriz revelación, pero sí consiguió arrancar su carrera. Lo de Sandra Escacena (Madrid, 2001) no fue un golpe de suerte ni un casting casual, ella quería ser actriz desde siempre y con 19 años puede presumir de llenar las salas de teatro en plena pandemia con la obra El sirviente, que compagina con sus estudios de Psicología. Habla chino, es una friki de Harry Potter y muy futbolera, y desde que era niña, sueña con ser como Julia Roberts o Hilary Swank.

MUJERHOY. ¿Cómo le cambió la vida su papel en Verónica?

SANDRA ESCACENA. Llevo en escuelas de teatro desde que tengo ocho años, pero Verónica me cambió la vida, porque fue mi primer trabajo como actriz y, además, me estrené como protagonista.

Ha hecho cine, teatro y televisión, ¿con qué se queda?

Con todos, pero creo que teatro hay que hacer siempre, porque te da algo que no te va a dar nunca una pantalla de cine o de televisión: tener al público ahí delante.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su profesión?

Yo no lo he notado tanto, porque ahora estoy de gira con la obra y me siento afortunada. Aún así, afecta. Hay vuelos cancelados, la mitad de aforo en las salas... Da pena estar en el escenario, mirar y ver tantas butacas vacías.

¿Qué importancia le da a las redes sociales?

La imagen que damos en las redes es importante porque es parte de nuestro trabajo. La imagen que proyectas es lo que va a ver la gente que te sigue, también los directores. Pero a nivel personal, creo no se debería valorar a los actores por el uso que demos a las redes: no se me puede juzgar como actriz por cómo utilizo mi Instagram.

¿Cómo le gusta maquillarse?

Cuando me maquillo yo, intento resaltar los ojos y los pómulos. Pero cuando me maquilla otra persona (para un evento o unos premios), suelen ser los ojos o los labios. Los labios fuertes me gustan, pero yo me los hago fatal y me da pereza estar retocándolos constantemente, así que suelo ponerme solo un poco de gloss. Y últimamente estoy probando más cosas, empezando a usar sombras. Me parece muy divertido que, antes de salir, tengas tu momento para ti gracias al maquillaje.