20 ene 2021

Compartir en google plus

La familia de Kamala Harris se asemeja a la de esa película que siempre es la comedia-francesa-del-año. Hay una ex mujer fan de la segunda esposa de su ex marido, hijos adoptivos muy inteligentes que quieren a su 'madrastra', una hermana y una sobrina que son 'el núcleo duro' de la protagonista, una abuela con carácter... Nada que ver con Joe Biden, y eso que Jill Biden no será, probablemente, una primera dama al uso. Te contamos quién es quién en el entorno de la primera mujer vicepresidenta racializada de Estados Unidos

Doug Emhoff, el (primer) segundo caballero

Dough Emhoff va a debutar como esposo de una vicepresidenta y ya tiene sus redes sociales listas para desempeñar este papel. Sobre él todas las miradas y toda la presión: tiene que inventar sobre la marcha qué significa ser un hombre en esta situación institucional en un país en el que hasta ahora ellos no están acostumbrados a ser consortes. El marido de Harris ha tenido que dejar su trabajo en la firma de abogados DLA Piper antes de la toma de posesión para evitar el conflicto de intereses.

Cole y Ella Emhoff, los hijastros de Kamala Harris

Cole y Ella Emhoff son los hijos de Doug Emhoff y su primera mujer, Kerstin, y los hijastros de Kamala Harris. Ella se casó con su padre en 2014, cuando había cumplido ya los 40. Harris no tiene hijos biológicos pero su vínculo con los de su marido es fuerte y, según ella misma ha comentado, es el papel que más significa para ella. Cole tiene 26 años, vive en Los Ángeles con su novia y trabaja en una productora. Ella tiene 21, estudia Arte y vive en el barrio de Bushwick, en Nueva York.

Kerstin Emhoff, la exmujer que es fan de Kamala

La ex mujer de Doug Emhoff y la madre de sus dos hijos es una gran fan de Kamala. Kerstin se casó con Emhoff en 1992 y ambos se separaron en 2008. Ella se dedica a la producción cinematográfica y tiene una compañía, Prettybird, con la que ha ganado varios Grammy y Emmy. Ha compartido con Doug y luego con su segunda esposa la crianza de sus hijos. Ella, la pequeña, aseguraba en una entrevista con el New York Times que los tres han sido como un "equipo de padres".

Maya Harris, la hermana pequeña de Kamala Harris

Maya Harris es la hermana pequeña de Kamala, una de las personas más importantes de su vida. Ambas fueron criadas por su madre, Shyamala Gopala Harris, una inmigrante de India que llegó a Estados Unidos con el sueño de investigar sobre el cáncer. Ella se encargó de sacar adelante a sus hijas después de divorciarse de su marido, el jamaicano Donald Harris.

Maya se quedó embarazada a los 17 de su hija Meena y tanto su hermana mayor como su madre la ayudaron a criar a su pequeña mientras seguía estudiando. Maya Harris es abogada, como su hermana, y ha estado involucrada en las campañas políticas de Hilary Clinton y, después, de Kamala. Algunos la apodan "la próxima Bobby Kennedy".

Meena Harris, la sobrina de la vicepresidenta

Meena Harris: la saga de las mujeres Harris continúa con Meena, la hija de Maya y la sobrina de Kamala. Meena también es abogada, licenciada de Stanford y Harvard, está casada con Nikolas Ajagu y tiene dos hijas, Amara y Leela. Ha escrito dos libros para niños y en diciembre de 2020 se anunció que planea lanzar un estudio de producción llamado Phenomenal Productions.

Donald J. Harris, el padre de Kamala

El padre de Kamala es jamaicano-estadounidense. Se casó con Shyamala Gopalan en 1963, pero ambos se divorciaron en 1971, cuando sus dos hijas eran aún pequeñas. Harris es economista, graduado por la Universidad de Londres y doctorado por Berkeley, y ha ejercido como consultor para varios primeros ministros de Jamaica.